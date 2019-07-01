Министр образования Репс осудила вербальную атаку главы МВД Хельме на Таллиннский университет

Министр образования и науки, центристка Майлис Репс, осудила высказывание партнера по коалиции, председателя Консервативной народной партии (EKRE) и главы МВД Марта Хельме, назвавшего Таллиннский университет вузом с несуществующим научным уровнем.
По словам Репс, Хельме не в курсе деятельности ТЛУ и его высказывание опирается на слухи. «Март Хельме неосторожно и оскорбительно обошелся со словами, когда назвал Таллиннский университет учебным заведением с несуществующим научным уровнем», — передал слова Репс пресс-секретарь Министерства образования.
На прошедшем в воскресенье съезде собрания уполномоченных EKRE Март Хельме в том числе заявил, что выделенные на науку средства не должны поступать «обладающему несуществующим научным уровнем» ТЛУ «на подготовку конокрадов».
«Я никоим образом не могу согласиться с вербальной атакой Марта Хельме, факты также не подтверждают его мнение. Все высшие учебные заведения Эстонии должны проходиться международную эвальвацию или аккредитацию, то есть качество деятельности высших учебных заведений и научных учреждений и эффект от нее оценивают международные эксперты. По итогам прошедшей в 2017 году международной эвальвации научных учреждений Эстонии уровень Таллиннского университета оценили высоко», — сказала Репс.
По словам министра, благодарности заслуживает ректор Таллиннского университета Тийт Ланд. «Он проделал в качестве ректора отличную работу, которую сложно проигнорировать. В университете проведен ряд реформ, сделавших его работу эффективнее, а учебную деятельность — качественнее», — сказала она.
По словам Репс, у Министерства образования и науки нет причин сомневаться в ТЛУ. «Таллиннский университет — это высшее учебное заведение, принадлежащее к семи процентам лучших университетов. ТЛУ является для государства хорошим партнером в ряде важных сфер, в том числе в подготовке учителей. Мой личный опыт, связанный с Таллиннским университетом, также является положительным», — сказала министр.