Министр образования Репс осудила вербальную атаку главы МВД Хельме на Таллиннский университет

По словам Репс, Хельме не в курсе деятельности ТЛУ и его высказывание опирается на слухи. «Март Хельме неосторожно и оскорбительно обошелся со словами, когда назвал Таллиннский университет учебным заведением с несуществующим научным уровнем», — передал слова Репс пресс-секретарь Министерства образования.

На прошедшем в воскресенье съезде собрания уполномоченных EKRE Март Хельме в том числе заявил, что выделенные на науку средства не должны поступать «обладающему несуществующим научным уровнем» ТЛУ «на подготовку конокрадов».

«Я никоим образом не могу согласиться с вербальной атакой Марта Хельме, факты также не подтверждают его мнение. Все высшие учебные заведения Эстонии должны проходиться международную эвальвацию или аккредитацию, то есть качество деятельности высших учебных заведений и научных учреждений и эффект от нее оценивают международные эксперты. По итогам прошедшей в 2017 году международной эвальвации научных учреждений Эстонии уровень Таллиннского университета оценили высоко», — сказала Репс.

По словам министра, благодарности заслуживает ректор Таллиннского университета Тийт Ланд. «Он проделал в качестве ректора отличную работу, которую сложно проигнорировать. В университете проведен ряд реформ, сделавших его работу эффективнее, а учебную деятельность — качественнее», — сказала она.