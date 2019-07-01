Щелчок по носу эстонцам? Алкогольные магазины в Латвии тоже снизили цены
И хотя целью правительства Эстонии было уменьшить с помощью снижения акциза на 25% приграничную торговлю с Латвией, этого может и не случиться, поскольку Alko1000 сегодня также снизил цену на пиво, передает Majandus.
Это акцизное ралли может снизить абсолютную цену на алкоголь как здесь, так и по ту сторону границы, однако приграничную торговлю это не уменьшит, поскольку цены сохраняются.
«В Латвии акциз не снизили, однако цены упали», - усмехнулся основатель и руководитель Alko1000 Эйнар Виснапуу. Он объяснил снижение цен необходимостью выдерживать конкуренцию с эстонскими магазинами, которые обещали в ближайшее время снизить цены.
По словам Виснапуу, некоторые упаковки с пивом в приграничных магазинах по-прежнему можно приобрести по цене 9,99 евро. За более распространенные бренды придется заплатить 10,99 евро. Это значит, что цены снизили на один евро. О ценах на крепкий алкоголь Виснапуу не говорил.
Какой ущерб понесет Alko1000? «Ну, переживем», - сказал он, не пожелав уточнять.
Об акцизном споре Эстонии и Латвии Виснапуу сказал следующее: «Если так пойдет дальше, то скоро пиво будет дешевле, чем вода. Но латыши ведь не собираются дарить акцизные доходы. Резюмируя, я не понимаю, кто здесь вообще должен выиграть».
С первого июля в Эстонии акциз на пиво, сидр и крепкие спиртные напитки был снижен на 25%. Многие сети магазинов сообщили, что снизили цены на банки с пивом на 10-15 сентов и на пол-литровые бутылки водки - на 1,5 евро.