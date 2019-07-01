Щелчок по носу эстонцам? Алкогольные магазины в Латвии тоже снизили цены

Это акцизное ралли может снизить абсолютную цену на алкоголь как здесь, так и по ту сторону границы, однако приграничную торговлю это не уменьшит, поскольку цены сохраняются.

«В Латвии акциз не снизили, однако цены упали», - усмехнулся основатель и руководитель Alko1000 Эйнар Виснапуу. Он объяснил снижение цен необходимостью выдерживать конкуренцию с эстонскими магазинами, которые обещали в ближайшее время снизить цены.

По словам Виснапуу, некоторые упаковки с пивом в приграничных магазинах по-прежнему можно приобрести по цене 9,99 евро. За более распространенные бренды придется заплатить 10,99 евро. Это значит, что цены снизили на один евро. О ценах на крепкий алкоголь Виснапуу не говорил.

Какой ущерб понесет Alko1000? «Ну, переживем», - сказал он, не пожелав уточнять.

Об акцизном споре Эстонии и Латвии Виснапуу сказал следующее: «Если так пойдет дальше, то скоро пиво будет дешевле, чем вода. Но латыши ведь не собираются дарить акцизные доходы. Резюмируя, я не понимаю, кто здесь вообще должен выиграть».