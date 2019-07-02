Ученые представили прогнозы по борьбе с глобальным потеплением

"Наши результаты показывают, что на Земле нет места новым сооружениям, в результате работы которых образуются эмиссии углекислого газа, - если мы хотим достичь международно установленных климатических целей", - подчеркнул один из соавторов публикации - Стивен Дэвиса из Калифорнийского университета в Ирвайне.

По его словам, существующие промышленные объекты должны быть выведены из эксплуатации раньше, если их не удастся технологически модернизировать таким образом, чтобы положить конец выбросам CO2, пишет DW.com. По словам исследователей, альтернативой может стать забор излишек углекислого газа из атмосферы, однако подобные методики пока не нашли широкого распространения.

Неутешительные прогнозы

Специалисты также вычислили, что порядка 658 гигатонн диоксида углерода поступит в атмосферу, если существующие промышленные объекты будут находиться в эксплуатации до прогнозируемого конца срока их службы.