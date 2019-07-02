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  • 15-летняя американка выбила пятикратную чемпионку Уимблдона с турнира

15-летняя американка выбила пятикратную чемпионку Уимблдона с турнира

Кори Гауфф

ФОТО: BEN STANSALL / AFP

Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла 15-летней соотечественнице Кори Гауфф в первом круге Уимблдона.

Встреча прошла 1 июля и завершилась победой Гауфф в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту. Гауфф стала самой молодой участницей Уимблдона с 1991 года, выигравшей матч первого круга.

Гауфф 18 раз пробила навылет, допустив восемь невынужденных ошибок, а 39-летняя Уильямс – 16 при 26 ошибках.

Гауфф в 13 лет дошла до финала юниорского US Open, после чего ее подписало менеджерское агентство Роджера Федерера, а в прошлом году победила на «Ролан Гаррос».

Во втором круге уроженка Джорджии встретится с полуфиналисткой-2017 Магдаленой Рыбариковой, играющей профессиональные турниры с 2004-го – года рождения Гауфф.

39-летняя Уильямс — пятикратная чемпионка Уимблдона, два раза выигрывала Открытый чемпионат США. Она является старшей сестрой теннисистки Серены Уильямс, которая также выступит на турнире.

Уимблдон проходит с 1 по 14 июля. Призовой фонд турнира — 38 миллионов фунтов стерлингов.

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