Вт, 2.07.2019
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  • Rus.Postimees.ee
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Латвийский министр: уже поздно создавать общую балтийскую авиакомпанию

Самолет Airbus авиакомпании airBaltic окрашен в цвета эстонского триколора

ФОТО: Pressifoto

По мнению министра транспорта Латвии Талиса Линкайтса, время для создания тремя странами Балтии общей авиакомпании уже прошло.

Об этом он заявил в интервью новостной программе телеканала "Актуальная камера", отметив, что у таллиннских пассажиров нет причин для беспокойства в связи с решением эстонской авиакомпании Nordica закрыть свои основные направления, пишет rus.err.ee.

"Конкуренция на авиационном рынке Европы очень велика, а выдержать ее могут только компании, которые растут, которые в состоянии вести бизнес за пределами своих национальных границ. Сегодня я горжусь тем, что AirBaltic считает своим рынком не только Латвию, но и Литву и Эстонию", - сказал Линкайтс, а также добавил, что airBaltic уже находится в Таллине, поэтому латышам нет никакого смысла покупать компанию Nordica.

Ранее о том,  что нет смысла реанимировать переговоры о создании общей балтийской авиакомпании, поскольку поезд уже ушел, а лидером рынка трех стран является airBaltic, которая по сути и является единым прибалтийским перевозчиком, заявил и руководитель главного директората по вопросам транспорта и сообщения Еврокомиссии Хенрик Хололей.

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