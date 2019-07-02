Латвийский министр: уже поздно создавать общую балтийскую авиакомпанию

Об этом он заявил в интервью новостной программе телеканала "Актуальная камера", отметив, что у таллиннских пассажиров нет причин для беспокойства в связи с решением эстонской авиакомпании Nordica закрыть свои основные направления, пишет rus.err.ee .

"Конкуренция на авиационном рынке Европы очень велика, а выдержать ее могут только компании, которые растут, которые в состоянии вести бизнес за пределами своих национальных границ. Сегодня я горжусь тем, что AirBaltic считает своим рынком не только Латвию, но и Литву и Эстонию", - сказал Линкайтс, а также добавил, что airBaltic уже находится в Таллине, поэтому латышам нет никакого смысла покупать компанию Nordica.