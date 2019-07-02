Глава МИД Украины объявил о политическом отпуске

"Всем спасибо за поддержку и понимание. Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию - ослаблять", - заявил Климкин. В качестве возможного исполняющего обязанности министра Климкин назвал своего нынешнего заместителя Елену Зеркаль.

Ранее, 26 июня, в МИД Украины сообщили, что ведомством была получена дипломатическая нота из Москвы, пишет DW.com. Киеву предлагалось дать письменные гарантии продолжения уголовного преследования в соответствии с российским законодательством в отношении захваченных Россией в Керченском проливе моряков. Днем позже президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что украинское внешнеполитическое ведомство ответило России, не ставя его в известность.