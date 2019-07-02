Россияне взорвали трансферный рынок НХЛ

Панарин перешел в команду «Нью-Йорк Рейнджерс» на правах свободного агента. Как пишет издание Sportsnet, россиянин заключил соглашение на семь лет, за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Он станет вторым игроком лиги по уровню годовой зарплаты. При этом, как пишет «Чемпионат.com», Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

О переговорах Панарина с «Рейнджерс» стало известно ранее 1 июля. У россиянина завершился контракт с «Коламбус Блю Джэкетс», который, по сообщениям СМИ, был готов предложить ему восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.

Форвард играл за команду на протяжении двух сезонов и ранее изъявлял желание покинуть ее. В НХЛ же россиянин играет с 2015 года. До «Коламбуса» он выступал за «Чикаго Блэкхоукс».

Также определился новый клуб Сергея Бобровского – «Флорида» подтвердила подписание соглашения с голкипером. Контракт рассчитан на 7 лет и 10 млн долларов в год.

Бобровский выступал за «Коламбус» с 2013 года. В прошлом сезоне он провел 62 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков. В плей-офф сыграл 10 игр, пропуская в среднем 2,41 шайб и отражая 92,5% бросков.

Голкипер Семен Варламов стал игроком «Айлендерс».

Россиянин подписал с клубом контракт на четыре года, но сумма сделки на данный момент неизвестна.

Ранее 31-летний хоккеист играл в «Колорадо» с 2011 года.