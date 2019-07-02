Вице-канцлеру Министерства образования задним числом повысили зарплату до 4400 евро

"Начиная с апреля Индрек Рейманд был единственным вице-канцлером в министерстве, в связи с уходом других вице-канцлеров его рабочая нагрузка заметно возросла. За это ему была предусмотрена доплата, а также была договоренность о том, что при приходе новых вице-канцлеров будет повышена его основная зарплата. Для упрощения производства доплата была выплачена в форме повышения зарплаты задним числом с апреля месяца", - прокомментировала решение Майлис Репс пресс-секретарь Министерства образования и науки Елена Земскова.