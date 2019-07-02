Вт, 2.07.2019
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  • Вице-канцлеру Министерства образования задним числом повысили зарплату до 4400 евро

Вице-канцлеру Министерства образования задним числом повысили зарплату до 4400 евро

Индрек Рейманд.

ФОТО: Erakogu

Министр образования и науки Майлис Репс накануне подписала приказ, согласно которому зарплата вице-канцлера ведомства Индрека Рейманда задним числом с 1 апреля выросла до 4400 евро в месяц.

"Начиная с апреля Индрек Рейманд был единственным вице-канцлером в министерстве, в связи с уходом других вице-канцлеров его рабочая нагрузка заметно возросла. За это ему была предусмотрена доплата, а также была договоренность о том, что при приходе новых вице-канцлеров будет повышена его основная зарплата. Для упрощения производства доплата была выплачена в форме повышения зарплаты задним числом с апреля месяца", - прокомментировала  решение Майлис Репс пресс-секретарь Министерства образования и науки Елена Земскова.

По данным на 1 апреля, ежемесячный оклад Рейманда составлял 3900 евро в месяц, пишет rus.err.ee.

В настоящее время Индрек Рейманд - единственный вице-канцлер Министерства образования, в августе тремя новыми вице-канцлерами станут Кристи Винтер-Немвальтс, Роберт Липпин и Пярт-Эо Раннап.

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