Вт, 2.07.2019
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Неймар хочет поскорее оказаться в "Барселоне"

Неймар.

ФОТО: Francois Mori / AP

«Барселона» заинтересована в возвращении форварда «ПСЖ» Неймара.

По данным sports.ru, завтра отец Неймара Неймар-старший и юрист игрока встретятся с директором «Барселоны» Андре Кюри, ответственным за деятельность клуба в Южной Америке.

Стороны убеждены, что могут закрыть сделку. «ПСЖ» не заинтересован в Филиппе Коутиньо или Усмане Дембеле, а хочет прямой трансфер. Утверждается, что парижане готовы расстаться с Неймаром за сумму около 222 млн евро.

Именно за эту компенсацию Неймар и перешел в «ПСЖ» в 2017 году.

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