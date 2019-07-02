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  • Фото: красивая квартира в прибрежной части Пярну ждет покупателя

Фото: красивая квартира в прибрежной части Пярну ждет покупателя

ФОТО: KV.EE

Розой на пляже назвал квартиру продающий ее маклер. Портал Kodustiil предлагает заинтересованным в покупке квартиры в Пярну не проходить мимо этого объекта. 

Чудесная квартира площадью 54,1 м2 расположена в доме постройки 1920 года, но, несмотря на преклонный возраст дома, сохраняет бодрость духа и романтический настрой. Свежий ремонт в квартире датируется 2017 годом. 

ФОТО: KV.EE

Стены утеплены, на полу - натуральный паркет. В гостиной сохранен старинный паркет. Получилось теплое, светлое и уютное жилье. Отапливается квартира при помощи воздушно-теплового насоса, в спальнях установлены также высококачественные электрорадиаторы. Также имеется камин.

ФОТО: KV.EE

Квартира отлично подходит как для постоянного проживания, так и для покупки в качестве летнего дома. 

ФОТО: KV.EE

Ознакомьтесь с подробностями на странице портала портала недвижимости KV.EE.

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