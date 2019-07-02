Фото: красивая квартира в прибрежной части Пярну ждет покупателя

Чудесная квартира площадью 54,1 м2 расположена в доме постройки 1920 года, но, несмотря на преклонный возраст дома, сохраняет бодрость духа и романтический настрой. Свежий ремонт в квартире датируется 2017 годом.

ФОТО: KV.EE

Стены утеплены, на полу - натуральный паркет. В гостиной сохранен старинный паркет. Получилось теплое, светлое и уютное жилье. Отапливается квартира при помощи воздушно-теплового насоса, в спальнях установлены также высококачественные электрорадиаторы. Также имеется камин.

ФОТО: KV.EE

Квартира отлично подходит как для постоянного проживания, так и для покупки в качестве летнего дома.

ФОТО: KV.EE