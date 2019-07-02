Президент отказала в помиловании 22 осужденным, в том числе убийце таксиста из Вильянди

Керсти Кальюлайд рассмотрела 23 прошения о помиловании и накануне, 1 июля, вынесла по ним общее решение - все заявки, кроме одной, были отклонены. Единственным, в отношении которого глава государства сделала исключение, оказался Ринго Коппель, которого в 2016 году приговорили к 7 годам лишения свободы за оборот наркотиков в крупном размере. По решению президента, срок наказания Коппеля сокращен до 4 лет, пишет rus.err.ee. Это означает, что уже в следующем году он может выйти на свободу.