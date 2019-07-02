Президент отказала в помиловании 22 осужденным, в том числе убийце таксиста из Вильянди

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 22 заключенным, среди которых в том числе Андрей Каранец, который в 2011 году стал одним из фигурантов уголовного дела о жестоком убийстве вильяндиского таксиста.
Керсти Кальюлайд рассмотрела 23 прошения о помиловании и накануне, 1 июля, вынесла по ним общее решение - все заявки, кроме одной, были отклонены. Единственным, в отношении которого глава государства сделала исключение, оказался Ринго Коппель, которого в 2016 году приговорили к 7 годам лишения свободы за оборот наркотиков в крупном размере. По решению президента, срок наказания Коппеля сокращен до 4 лет, пишет rus.err.ee. Это означает, что уже в следующем году он может выйти на свободу.
В 2011 году Андрею Каранцу и Виктору Кабанову было предъявлено обвинение в убийстве вильяндиского таксиста Юри Хейнсоо с целью угона его автомобиля Škoda Superb. По предварительным данным, таксиста ударили тупым предметом по голове и в область тела.