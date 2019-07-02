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Просто, как все гениальное: как избавиться от запахов без вытяжки

Кухня. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Какой бы тихой ни была вытяжка, она все-таки шумит, и порой этот шум сильно раздражает, особенно если у вас открытая кухня. Портал Kodustiil предлагает устранить запахи одним замечательным и простым способом. 

Портал Apartment Therapy рекомендует вскипятить воду с уксусом и оставить кипящую кастрюлю на плите. 

В результате кипения образуется пар. Он отлично борется с кухонными запахами, которые обычно быстро распространяются по всей квартире.

Налейте в небольшую кастрюльку стакан воды и полстакана пищевого уксуса, дайте закипеть и оставьте на маленьком огне. Конечно, закрывать крышкой кастрюлю не стоит. 

Образующийся пар поглощает запахи пищи, вытяжка не гудит - красота! Конечно, в результате в комнатах появится запах уксуса, но авторы идеи считают, что проветрить комнату после этого гораздо легче, чем ликвидировать запах жареной рыбы или тушеного мяса.

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