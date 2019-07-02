Просто, как все гениальное: как избавиться от запахов без вытяжки

Портал Apartment Therapy рекомендует вскипятить воду с уксусом и оставить кипящую кастрюлю на плите.

В результате кипения образуется пар. Он отлично борется с кухонными запахами, которые обычно быстро распространяются по всей квартире.

Налейте в небольшую кастрюльку стакан воды и полстакана пищевого уксуса, дайте закипеть и оставьте на маленьком огне. Конечно, закрывать крышкой кастрюлю не стоит.