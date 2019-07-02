В прибывшем из России автомобиле нашли более 4000 контрабандных сигарет

Сотрудники таможни в понедельник, 1 июля, нашли в прибывшем из России автомобиле контрабандные сигареты, сообщает BNS.
В понедельник пограничники провели на погранпункте Койдула таможенный досмотр легкового автомобиля Toyota, при проверке которого возникли подозрения, что в нем могут находиться контрабандные сигареты, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Автомобиль передали для дополнительной проверки сотрудникам Налогово-таможенного департамента, которые обнаружили спрятанные в ним 4400 сигарет с белорусской маркировкой. Возбуждено следствие по делу.