Вт, 2.07.2019
Человечное и дружественное государство сделает все, чтобы сохранить своих граждан. Кейт Пентус-Розиманнус
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В прибывшем из России автомобиле нашли более 4000 контрабандных сигарет

В прибывшем из России автомобиле нашли более 4000 контрабандных сигарет

Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

Сотрудники таможни в понедельник, 1 июля, нашли в прибывшем из России автомобиле контрабандные сигареты, сообщает BNS.

В понедельник пограничники провели на погранпункте Койдула таможенный досмотр легкового автомобиля Toyota, при проверке которого возникли подозрения, что в нем могут находиться контрабандные сигареты, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Автомобиль передали для дополнительной проверки сотрудникам Налогово-таможенного департамента, которые обнаружили спрятанные в ним 4400 сигарет с белорусской маркировкой. Возбуждено следствие по делу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ