Мамаев хочет стать тюремным тренером

"Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход.
Предлагали ли работу по специальности – тренировать футболу несовершеннолетних заключенных?
Не было такого предложения. Никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно.
Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать. Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.
Xотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным.
Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет.
Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе, – сказал Мамаев.