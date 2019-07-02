Мамаев хочет стать тюремным тренером

"Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход.

Предлагали ли работу по специальности – тренировать футболу несовершеннолетних заключенных?

Не было такого предложения. Никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно.

Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать. Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.

Xотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным.

Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет.