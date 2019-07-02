Объем промышленного производства вырос, но производство электроэнергии упало на треть

В обрабатывающей промышленности в мае произведено на 5% больше продукции, чем в том же месяце прошлого года. Более половины промышленных отраслей превысили в мае объем производства по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Прежде всего рост обусловлен увеличением производства продуктов питания, компьютеров, электронных устройств и металлических изделий. Среди промышленных отраслей с большим удельным весом производство уменьшилось в деревообработке и химической продукции.

На внешний рынок в мае было продано 68% всей продукции обрабатывающей промышленности. По неоткорректированным данным, продажа продукции на экспорт по сравнению с маем 2018 года увеличилась на 9%, однако на отечественном рынке осталась на том же уровне.

На основании сезонно откорректированных данных в мае 2019 года в промышленности в целом произведено столько же продукции, что и в апреле, в обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 2%.

Производство электроэнергии сократилось по сравнению с маем 2018 года на 34%, а производство теплоэнергии выросло на 21%.

ФОТО: Statistikaamet