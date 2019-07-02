Убытки владелеца Раквереского мясокомбината достигли почти 2,7 млн евро

Чистый убыток предприятия HKScan Estonia в 2018 году составил 2,69 млн евро, хотя годом ранее данный показатель составлял 86 000 евро.
В то же время выручка компании в 2018 году увеличилась на 2,9 процента до 147 миллионов евро, а согласно годовому отчету HKScan Estonia, объем продаж концерна составил 70 700 тонн, что на 1,8% больше, чем в 2017 году.
По оценке руководства концерна, причина возросших убытков кроется в низких ценах на свинину.
В прошлом году в компании работало в среднем 1106 человек, что на 53 меньше, чем годом ранее.