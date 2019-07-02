Упавшая в казино женщина отсудила три миллиона долларов

В сентябре 2016 года Линда Садовски споткнулась о лежащую на полу неубранную табличку «Осторожно, мокрый пол». Ее уронили другие посетители казино, а за несколько минут до появления женщины мимо таблички прошел сотрудник игорного заведения и не поднял ее.

В результате падения Садовски сломала коленную чашечку, ей установили металлический имплант. С тех пор американке стало сложнее передвигаться, и у нее развился артрит. Возможно, ей потребуется вторая операция.

После инцидента Садовски подала на казино в суд. Ее адвокат Мэтт Накаджима отметил, что сотрудники казино не позаботились о безопасности клиентов. Защитник интересов казино в суде утверждал, что женщина сама виновата в случившемся, так как не была достаточно внимательна.