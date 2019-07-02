Интерпол объявил эстонского яхтсмена пропавшим без вести

Департамент полиции и погранохраны получил сообщение об исчезновении эстонского яхтсмена 11 июня, когда он сбросил с яхты Salacia два радиобуя для определения места бедствия. «После этого мы связались с близкими мужчины и колумбийскими властями, из зоны ответственности которых поступил сигнал о тревоге. Мы общались с представителями Центра морской безопасности Майами, так как зону проверяли судно и самолет береговой охраны США. Следов кораблекрушения они не обнаружили», - рассказал руководитель Центра морской безопасности Департамента полиции и погранохраны Ивар Треффнер.