Интерпол объявил эстонского яхтсмена пропавшим без вести

Поиски пропавшего три недели назад на Карибских островах яхтсмена Андреаса Сипсакаса из Вильянди Эстонский департамент полиции и погранохраны никак не может координировать.
Департамент полиции и погранохраны получил сообщение об исчезновении эстонского яхтсмена 11 июня, когда он сбросил с яхты Salacia два радиобуя для определения места бедствия. «После этого мы связались с близкими мужчины и колумбийскими властями, из зоны ответственности которых поступил сигнал о тревоге. Мы общались с представителями Центра морской безопасности Майами, так как зону проверяли судно и самолет береговой охраны США. Следов кораблекрушения они не обнаружили», - рассказал руководитель Центра морской безопасности Департамента полиции и погранохраны Ивар Треффнер.
Для поиска Сипсакаса было начато административное производство, и Интерпол объявил его без вести пропавшим. «Департамент полиции и погранохраны направил международные запросы в Перу, Ямайку, Панаму и Колумбию, но, к сожалению, положительного ответа мы не получили», - признал Треффнер. Он добавил, что они никак не могут координировать поиски на месте, это входит в компетенцию местных властей.