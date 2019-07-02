Пример для подражания: роскошный сад своими руками

Если смотреть с улицы, то двор перед этим домом выглядит так же, как и множество соседних дворов. Однако, если заглянуть на задний двор, вашему взору откроется чудесная картина: живущие в Уорчестершире Дэвид и Сандра Трейнор создали оазис, подобные которому в Европе встречаются только в профессиональных ботанических садах, рассказывает Daily Mail.

Двор до переделки. ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency / Scanpix

А теперь - вот так! ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency / Scanpix

Когда супруги в 2016 году купили дом, на участке был только типичный английский газон, а они вознамерились сделать реальностью свою давнюю мечту: создать свой собственный тропический лес!

Два с половиной года упорной работы и 13 400 фунтов стерлингов (15 000 евро), и появился настоящий оазис с пальмами, другими южными растениями и прудом, где резвятся экзотические рыбки - словом со всеми атрибутами тропического леса.

Работы в таком саду всегда много, но супруги этим довольны. ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency / Scanpix

Гордостью сада и его центром является пруд с сорока экзотическими рыбками. Также в саду высажено 80 пальм и других тропических растений, которые неплохо себя чувствуют в европейском климате.

Пруд имеет вытянутую форму и даже похож на ручей. ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency / Scanpix

Пятидесятилетние садоводы-любители опасались, что соседи поднимут их на смех, Да, про них шушукались, но теперь, когда работа закончена, в округе нет никого, кто бы иронизировал по поводу их грандиозного проекта. Напротив, на сад приходят посмотреть.

Сначала соседи называли Сандру и Дэвида сумасшедшими, но теперь они в восторге от полученного результата. ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency / Scanpix

«Мы давно мечтали о таком саде, но до сих пор у нас не было возможности заняться воплощением своей мечты. Сейчас мы совершенно довольны результатом», - говорит Дэвид, фотограф и дизайнер по профессии.

Задачей было создание именно тропического сада, благо теплый и влажный климат позволил это сделать.

Каких только растений нет в этом саду! ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency / Scanpix

Дэвид отметил, что даже зимой, благодаря мягкому британскому климату, сад не теряет своего тропического облика. Поскольку участок густо засажен, о стрижке газона речи не идет речи. Тем не менее, сад нуждается в большой заботе, но супруги против этого ничего не имеют.