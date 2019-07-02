Четыре офиса Facebook в США эвакуировали из-за почтовой посылки со следами зарина

Отмечается, что точно определить вещество на данный момент не удалось. Следы зарина обнаружили в ходе тестов пожарные, однако есть вероятность, что результат был ложноположительным, уточняет журналист ABC 7 Крис Нгуен в Twitter. По данным начальника пожарного батальона округа Сан-Матео, двух человек в настоящее время проверяют врачи, поскольку они могли контактировать с зарином, когда осматривали посылку. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и Национальной гвардии США, пишет Newsru.com. Представитель Facebook Энтони Харрисон рассказал, что всего были эвакуированы четыре здания, при этом три из них уже признаны безопасными.

Зарин относится к отравляющим веществам нервно-паралитического действия. Он представляет собой бесцветную жидкость, при нагревании которой образуются пары. Практически не имеет запаха. В большой концентрации смертельно опасен для человека.

В октябре прошлого года сообщалось об отправке 14 самодельных взрывных устройств политикам и общественным деятелям США. 24 октября бомбы получили экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и ее супруг, бывший глава государства Билл Клинтон, экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель, бывший генпрокурор США Эрик Холдер, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, миллиардер и филантроп Джордж Сорос. Две посылки были направлены в нью-йоркскую редакцию телеканала CNN.

Большинство посылок удалось перехватить в процессе доставки. Впрочем, по некоторым данным, взорваться они не могли из-за отсутствия детонаторов. Также предполагается, что бомбы были собраны по инструкции из интернета.

25 октября ФБР подтвердило факт перехвата еще нескольких посылок со взрывчаткой, две из них были адресованы бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и одна - известному критику президента США Дональда Трампа актеру Роберту Де Ниро. Также посылки были отправлены экс-директору национальной разведки США Джеймсу Клепперу, конгрессвумен Максин Уотерс, сенатору Кори Букеру, конгрессвумен Дебби Вассерман-Шульц.

26 октября полиция США задержала по подозрению в массовой рассылке посылок 56-летнего Сезара Сайока. Его вычислили по отпечатку пальца, оставленному на одном из отправленных конвертов. Кроме того, на двух взрывных устройствах были обнаружены следы его ДНК.

Даже после задержания подозреваемого посылки продолжали находить. Последнюю из них обнаружили в Атланте (Джорджия) за несколько часов до того, как Сайока доставили в суд 29 октября. СМИ писали, что в 1991 году Сайока неоднократно задерживали сотрудники правоохранительных органов. Тогда же его приговорили к двум годам лишения свободы условно за кражу. Спустя три года Сайока обвинила в домашнем насилии его мать.

В 2002 году мужчина был обвинен в создании угрозы взрыва в округе Майами-Дейд и приговорен к одному году лишения свободы условно. Спустя два года его вновь судили за незаконный оборот запрещенных веществ, мошенничество с налоговыми декларациями и подделку водительских прав. Ему назначили 1,5 года испытательного срока.

В 2013 году Сайока уличили в краже, а год спустя осудили условно. Тогда же, в 2014-ом, Сезар после очередной кражи получил 30 дней тюрьмы. Еще два эпизода краж с его участием относятся к 1992 и 2015 годам.

В последние годы Сезар Сайок стал рьяным фанатом Трампа. С марта 2016 года подозреваемый состоит в Республиканской партии, лидером которой является действующий президент США.