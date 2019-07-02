Эстонская ИТ-фирма разработала для ОЭСР приложение для борьбы с коррупцией

По словам партнера Helmes Лаура Мяги, разработанное для ОЭСР веб-приложение объединяет поступающую из разных стран информацию, анализы и рабочие инструменты в единое целое с целью помочь странам бороться с коррупцией.

«Вводные поступают от стран-членов ОЭСР и организаций по борьбе с коррупцией. В техническую команду разработчиков вошли как эксперты из ОЭСР, так и разработчики, аналитики и тестировщики из Helmes», – сказал Мяги и добавил, что ИТ-компания будет продолжать заниматься проектом до 2021 года.

Компания Helmes неоднократно выигрывала рамочные тендеры на разработку различных инфосистем для ОЭСР начиная с 2013 года. «Мы постоянно сотрудничаем с Организацией, и оборот этого сотрудничества составляет миллионы евро в год», – отметил Мяги.