Эстонская ИТ-фирма разработала для ОЭСР приложение для борьбы с коррупцией

Одна из крупнейших в Эстонии фирм по разработке программного обеспечения Helmes создала для международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) охватывающее 54 страны приложение, помогающее бороться с коррупцией.
По словам партнера Helmes Лаура Мяги, разработанное для ОЭСР веб-приложение объединяет поступающую из разных стран информацию, анализы и рабочие инструменты в единое целое с целью помочь странам бороться с коррупцией.
«Вводные поступают от стран-членов ОЭСР и организаций по борьбе с коррупцией. В техническую команду разработчиков вошли как эксперты из ОЭСР, так и разработчики, аналитики и тестировщики из Helmes», – сказал Мяги и добавил, что ИТ-компания будет продолжать заниматься проектом до 2021 года.
Компания Helmes неоднократно выигрывала рамочные тендеры на разработку различных инфосистем для ОЭСР начиная с 2013 года. «Мы постоянно сотрудничаем с Организацией, и оборот этого сотрудничества составляет миллионы евро в год», – отметил Мяги.
Ранее Helmes занимался для ОЭСР разработкой инфосистемы, которая позволяют осуществлять сбор и обмен данными микро- и макроэкономической статистики стран-членов. Компания также отвечала за разработку программного обеспечения для работы с документами, администрирования ресурсов и планирования для тысяч сотрудников ОЭСР. Для международного Энергетического агентства ОЭСР была создана платформа администрирования энергетических данных и продажи, которая используется для формирования как мировых цен на нефть, так и разработки климатических соглашений.