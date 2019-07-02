Рамзан Кадыров.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Один из самых популярных чеченских блогеров Тумсо Абдурахманов вынужден скрываться в Европе из-за конфликта с родственником Рамзана Кадырова. Русская служба Би-би-си провела с ним один день и поговорила о непростой истории Чечни в составе России, будущем региона и вражде с руководством республики.

Исламу Кадырову не понравилась борода Тумсо Абдурахманова. Так в 2015 году начался конфликт, закончившийся для Тумсо эмиграцией. Кадыров, тогда высокопоставленный чиновник правительства Чечни и родственник главы региона, остановил Абдурахманова на улице в Грозном, отобрал телефон, усадил в машину и отвез к себе домой. Там Тумсо долго допрашивали о религиозных взглядах.

Отпустили его с условием, что в следующий раз он вернется с "группой таких же, как он". Той же ночью Абдурахманов покинул Чечню вместе с семьей.

В Грозном он работал заместителем директора ФГУП "Электросвязь", а в эмиграции в Европе стал самым популярным чеченским блогером.

На страницу Абдурахманова в YouTube сейчас подписано около 200 тысяч человек, он проводит совместные эфиры с чеченскими чиновниками, журналистами, детьми бывших президентов Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова. После одного из таких выступлений спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть.