Фото: водолазы обнаружили на дне озера Харку опасные предметы

Работы по очистке дна были необходимы, так как участились случаи порезов купающихся стеклянными осколками.

"К сожалению, амфор не нашли, но водолазы вытащили на поверхность бутылки, банки, пластик и прочий мусор", – сказал старейшина Хааберсти Андре Ханимяги.

Он отметил, что дно озера Харку является трудным для очистки объектом, так как видимость в воде практически нулевая из-за илистого дна. Соответственно, чтобы собрать со дна все возможные осколки, нужно было прочесать дно вручную.