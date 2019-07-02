Вт, 2.07.2019
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Фото: водолазы обнаружили на дне озера Харку опасные предметы

Озеро Харку

ФОТО: Haabersti linnaosavalitsus

По заказу управы района Хааберсти 1 июля профессиональные водолазы провели очистку дна озера Харку в пляжной зоне.

Работы по очистке дна были необходимы, так как участились случаи порезов купающихся стеклянными осколками. 

"К сожалению, амфор не нашли, но водолазы вытащили на поверхность бутылки, банки, пластик и прочий мусор", – сказал старейшина Хааберсти Андре Ханимяги.

Он отметил, что дно озера Харку является трудным для очистки объектом, так как видимость в воде практически нулевая из-за илистого дна. Соответственно, чтобы собрать со дна все возможные осколки, нужно было прочесать дно вручную. 

Озеро Харку. Водолазы.

ФОТО: Haabersti linnaosavalitsus

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