Звезда спорта США скончалась в возрасте 27 лет

Причина смерти не называется.

«С большим прискорбием сообщаем, что Тайлер Скэггс умер сегодня в Техасе. Тайлер был и навсегда останется важной частью семьи „Энджелс“. Наши мысли и молитвы в это тяжёлое время с его женой Карли и всей его семьёй», — говорится в сообщении клуба.

Питчер Скэггс был задрафтован «Лос-Анджелес Энджелс» в 2009 году. В 2010 году в результате обмена он перешёл в «Аризону Даймондбэкс», а в 2013-м вернулся в «Энджелс».

В 2012 году Тайлер принял участие в Матче всех звёзд.