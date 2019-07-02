Почему покупатели квартир хотят жить на окраинах?

Пеэп Сооман, член правления Pindi Kinnisvara, крупнейшего в Эстонии продавца объектов новой застройки, отметил, что в данный момент в Эстонии продается недвижимость в более чем 200 новых девелоперских проектах, в числе которых примерно 120 многоквартирных зданий и полсотни проектов частных или рядных домов в Таллинне и Харьюском уезде, а также более чем 30 новых проектов многоквартирных домов в Тарту.

«При сравнении статистики просмотра объявлений с фактически заключенными сделками можно сказать, что в настоящий момент покупателей скорее интересуют именно новые квартиры на окраинах города, по более низкой цене квадратного метра». Сооман добавил, что все большее количество людей по возможности меняет свою старую жилплощадь на новую, более качественную и экономичную, но, поскольку разница в цене на новые квартиры и вторичную жилплощадь ощутима, они ищут уютное, но более дешевое гнездышко на окраине города.

«Для семей представляют интерес четырехкомнатные квартиры в жилом комплексе Järve Tornid. Небольшие квартиры в проектах Pirita Jõepark, Kadaka Metsapark и Natura Park (в Хааберсти) приобретаются в качестве инвестиций и для сдачи в аренду, либо как первое жилье молодых людей – расположенное в приятном месте и недалеко от университета, но в то же время с хорошим транспортным сообщением с центром города, где находится место работы», – объяснил Сооман.

По данным Земельного департамента, объем новых девелоперских проектов больше там, где выше покупательская способность и спрос на новое жилье. Новые квартиры в основном продаются в трех центральных городах, Таллинне, Тарту и Пярну, где осуществляются 75% первичных продаж; за ними следуют ближайшие к городам волости. По данным Земельного департамента, 99% всех продаж новых квартир в Эстонии составляют первичные продажи в Харьюском, Тартуском и Пярнуском уездах.