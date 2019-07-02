Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Рим за 104 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 92 евро
Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 122 евро
Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 144 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 196 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубай начиная с 215 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сан-Паулу начиная с 459 евро
Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная со 104 евро
Туда-обратно из Таллинна в Порту начиная со 149 евро