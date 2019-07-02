Вт, 2.07.2019
Если бы общение продолжалось в том же духе, всё можно было бы наладить. Но сегодняшняя Россия – это наш неприятель. Антс Лаанеотс

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Рим за 104 евро!

Рим.

ФОТО: ALESSANDRO BIANCHI / REUTERS

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 92 евро

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная со 122 евро

Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 144 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 196 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубай начиная с 215 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сан-Паулу начиная с 459 евро

Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная со 104 евро

Туда-обратно из Таллинна в Порту начиная со 149 евро

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