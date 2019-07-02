Репс: Эстонии как члену ЕС неуместно обсуждать выход из ПАСЕ

«В последние дни завязалась дискуссия о том, стоит ли Эстонии состоять в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Если мы выйдем, это станет регрессом в развитии эстонского государства», - передал BNS слова Репс пресс-секретарь.

Репс отметила, что она более десяти лет представляла Эстонию в ПАСЕ. «Это организация, в которой состоят и не входящие в Европейский союз государства. ПАСЕ играет важную в глобальном плане роль — защищать права человека, принципы правового государства и демократию. Я должна отметить, что именно эта организация помогла бывшим советским государствам, в том числе Эстонии, перейти на демократический строй. Осмелюсь сказать, что благодаря поддержке ПАСЕ Эстония является столь развитым государством», - сказала она.

Репс сказала, что если оглянуться назад во времени, ПАСЕ занималась защитой прав человека и экономическими вопросами ЕС. Теперь у ЕС больше задач, но ПАСЕ до сих пор защищает более 820 млн человек.

Репс назвала три важные функции. «Во-первых, при ПАСЕ действует суд по правам человека, в который могут обращаться и частные лица, в том числе граждане Эстонии. В историческом плане особенно важными были дела по защите прав меньшинств в России и Турции; ПАСЕ занимается мониторингом стран, нуждающихся в помощи в защите демократии, принципов правового государства и прав человека. В ходе мониторинга составляют рапорты, которые служат базой для действий и решений. Эстония также входила в число таких охваченных мониторингом стран, пока нас не приняли в ЕС. В ПАСЕ можно получить помощь в проведении правовых реформ. В ее рамках можно узнать мнение независимых специалистов этой сферы о том, как провести конкретную реформу максимально прозрачным и функциональным образом. Например, Эстонии помогли обновить систему выборов судей, а Украине помогают готовить полицейских».

«Никакая дискуссия о выходе из ПАСЕ не оправдана с точки зрения члена ЕС. ПАСЕ охватывает ряд важных для Эстонии сфер. Мы не должны отказываться от своего голоса и позиции. Это стало бы регрессом в развитии эстонского государства», - сказала Репс.