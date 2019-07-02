Фуркад организовал соревнования имени себя

Француз осуществил задумку вместе с бывшим партнером по сборной Алексисом Бефом. Частью мероприятия станет биатлонная гонка, в которой примут участие 16 спортсменов из девяти стран, в том числе лидеры мирового биатлона Йоханнес Бе и Доротея Вирер, бронзовый призер Олимпийских игр Бенедикт Долль и сам Фуркад.

Биатлонист объяснил решение организовать фестиваль желанием поделиться опытом с болельщиками. Мероприятие пройдет с 31 августа по 1 сентября во французском Анси.