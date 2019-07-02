Топливо с биодобавками 95 E10 выводит из строя лодочные моторы и газонокосилки

Вред еще больше, если мотор долго простаивает

Таави Салуметс подчеркнул, что больше всего бензин с биодобавками вредит лодочным моторам, когда между лодочными прогулками возникают длинные перебои.

"Если лодочный мотор использовать каждый день, как это делают, например, професиональные рыбаки, то в большинстве нынешних моторов можно использовать топливо с биодобавками. Вредное действие добавок усиливается, когда чистый спирт и бензин испаряются. За одну ночь много не испарится, и уже при следующем запуске текущий новый бензин вымоет образовавшиеся остатки из системы. Но если биодобавка останется в баке, трубах и системе питания, уже за пару недель может образоваться пробка, из-за которой мотор начнет сбоить", - сказал Салуметс.

В лучшем случае поломка выразится в том, что мотор потеряет мощность и не захочет больше работать на холостом ходу. В худшем - мотор не заведется вообще или неожиданно заглохнет.

Особенно вредно для мотора, если топливо с биодобавкой останется в моторе на всю зиму, предупредил Салуметс. Систему питания мотора, простоявшего с биодобавкой пару недель, можно привести в порядок чисткой и промыванием. У кого есть опыт возни с мопедом, тот справится и с чисткой карбюратора лодочного мотора, но для надежности Салуметс рекомендует обращаться к специалистам.

Но открутить для очистки проржавевшее за зиму сопло, как правило, не удается, и заменять приходится весь агрегат - карбюратор или систему впрыска.

Во избежание поломок рекомендуется использовать 98-й бензин

Чтобы не потерпеть бедствие на море, эксперты рекомендуют всегда использовать в лодочных моторах более дорогой бензин без биодобавок или специальный бензин, например, доступный в Эстонии Aspen. Если 98-й или Aspen кажутся слишком дорогими для ежедневного использования, можно свободно ездить и на бензине Е10, но тогда нужно позаботиться о том, чтобы последняя перед длительным перерывом поездка была обязательно совершена на топливе без добавок.

Прийт Вески посоветовал и более сложный метод: выделение добавок из бензина. Но в домашних условиях и при больших объемах это довольно хлопотное дело.

Дополнительный фильтр не дает воде попасть в мотор

Одна из возможностей защиты лодочного мотора от собирающейся в топливе воды заключается в установке дополнительных фильтров топливной системы. Вода тяжелее бензина и собирается поэтому на дне бака, а топливная трубка, ведущая из бака в мотор, берет топливо практически со дна, из-за чего вода легко попадает в мотор. Специальные фильтры, предназначенные для отделения воды, собирают негорючие жидкости, и в результате мотор заводится нормально. Дизельные моторы также чувствительны к воде, и многие производители лодок устанавливают водные фильтры еще на заводе. Эстонские лодочные механики советуют устанавливать дополнительные фильтры и на лодки с подвесными моторами и съемными топливными баками.