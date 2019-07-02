Топливо с биодобавками 95 E10 выводит из строя лодочные моторы и газонокосилки
- Бензин 95 с биодобавкой E10 может вывести из строя лодочный мотор
- Дизельные моторы тоже чувствительны к содержащейся в топливе воде
Бензин с 10-процентным содержанием биотоплива не годится для использования в моторных лодках. А заглохший посреди моря лодочный мотор может быстро стать источником очень опасной ситуации, пишет Postimees.
Если большинство автомобилей, заправляемых бензином 95 E10, который начиная с весны этого года в обязательном порядке содержит 10% биодобавок, справляются с этим горючим без особого фырканья, то небольшие моторы, используемые в садовой технике, рабочих инструментах и лодках, гораздо более придирчивы по отношению к спирту, воде и другим добавкам.
К настоящему времени стало ясно, что хотя многие производители лодочных моторов заверяют, что их моторы выдерживают биодобавки, бензин Е10 вызывает проблемы и у более крупных лодочных моторов. Эксперты предупреждают, что заправка из крана с привычной табличкой "95" в случае с лодочным мотором может привести к весьма рискованной ситуации.
В море нельзя просто ждать
"Если машина встала, ты можешь идти дальше пешком или позвонить в автопомощь и безопасно ждать буксира на обочине. Но если лодочный мотор перестанет работать в море, находящиеся на лодке люди могут сразу попасть в опасное положение, даже при хорошей погоде", - объяснил представитель фирмы по продаже и обслуживанию лодок и лодочных моторов Kalastuspood Таави Салуметс.
По словам Салуметса, из-за проблем с бензином в их мастерскую попадали лодочные моторы как покрупнее, так и поменьше. Вероятность того, что мотор начнет капризничать из-за биотоплива, выше в случае небольших моторов, но механикам фирмы Kalastuspood приходилось чистить и системы впрыска моторов с большой мощностью.
Одна поломка, обусловленная качеством топлива, случилась и с рабочей лодкой самого Салуметса, но он не пожелал обнародовать название заправочной сети, продавшей это топливо, а также другие детали.
В мастерской Tanni-Vakoma, обслуживающей лодочные моторы в Пярну, подтвердили, что чаще всего им приходится решать проблемы, связанные с использованием неправильного топлива в газонокосилках, триммерах и бензопилах, но и полетевшие из-за негодного бензина лодочные моторы попадают в руки их механиков нередко.
Почему биотопливо создает проблемы?
Капитан и механик с многолетним опытом Прийт Вески взял пробы купленного на заправках топлива с биодобавками и обнародовал результаты в социальных сетях. Из бензина с биодобавками Вески удалось выделить до 20% спирта и прочих присадок.
Вески пояснил, что биодобавка создает проблемы для моторов двумя различными способами. Во-первых, добавка обладает коррозирующим свойством и приводит к измельчению резиновых деталей. Засорившиеся из-за коррозии сопла не пропускают больше топливо в камеру сгорания, и мотор глохнет. Искрошившиеся резиновые прокладки же начинают протекать и пропускают бензин или воздух в места, куда они попадать не должны. Так мотор может стать огнеопасным.
Вторая проблема - гигроскопичность спирта, то есть способность впитывать влажность из воздуха. В море влажности предостаточно, и если в топливном баке, трубах или системе питания соберется достаточно много воды, мотор откажет. Удаление воды из системы питания мотора - дело трудоемкое, требующее инструментов и умений, которых у большинства водных транспортных средств под рукой нет.
Вред еще больше, если мотор долго простаивает
Таави Салуметс подчеркнул, что больше всего бензин с биодобавками вредит лодочным моторам, когда между лодочными прогулками возникают длинные перебои.
"Если лодочный мотор использовать каждый день, как это делают, например, професиональные рыбаки, то в большинстве нынешних моторов можно использовать топливо с биодобавками. Вредное действие добавок усиливается, когда чистый спирт и бензин испаряются. За одну ночь много не испарится, и уже при следующем запуске текущий новый бензин вымоет образовавшиеся остатки из системы. Но если биодобавка останется в баке, трубах и системе питания, уже за пару недель может образоваться пробка, из-за которой мотор начнет сбоить", - сказал Салуметс.
В лучшем случае поломка выразится в том, что мотор потеряет мощность и не захочет больше работать на холостом ходу. В худшем - мотор не заведется вообще или неожиданно заглохнет.
Особенно вредно для мотора, если топливо с биодобавкой останется в моторе на всю зиму, предупредил Салуметс. Систему питания мотора, простоявшего с биодобавкой пару недель, можно привести в порядок чисткой и промыванием. У кого есть опыт возни с мопедом, тот справится и с чисткой карбюратора лодочного мотора, но для надежности Салуметс рекомендует обращаться к специалистам.
Но открутить для очистки проржавевшее за зиму сопло, как правило, не удается, и заменять приходится весь агрегат - карбюратор или систему впрыска.
Во избежание поломок рекомендуется использовать 98-й бензин
Чтобы не потерпеть бедствие на море, эксперты рекомендуют всегда использовать в лодочных моторах более дорогой бензин без биодобавок или специальный бензин, например, доступный в Эстонии Aspen. Если 98-й или Aspen кажутся слишком дорогими для ежедневного использования, можно свободно ездить и на бензине Е10, но тогда нужно позаботиться о том, чтобы последняя перед длительным перерывом поездка была обязательно совершена на топливе без добавок.
Прийт Вески посоветовал и более сложный метод: выделение добавок из бензина. Но в домашних условиях и при больших объемах это довольно хлопотное дело.
Дополнительный фильтр не дает воде попасть в мотор
Одна из возможностей защиты лодочного мотора от собирающейся в топливе воды заключается в установке дополнительных фильтров топливной системы. Вода тяжелее бензина и собирается поэтому на дне бака, а топливная трубка, ведущая из бака в мотор, берет топливо практически со дна, из-за чего вода легко попадает в мотор. Специальные фильтры, предназначенные для отделения воды, собирают негорючие жидкости, и в результате мотор заводится нормально. Дизельные моторы также чувствительны к воде, и многие производители лодок устанавливают водные фильтры еще на заводе. Эстонские лодочные механики советуют устанавливать дополнительные фильтры и на лодки с подвесными моторами и съемными топливными баками.
Метод Прийта Вески по удалению спирта и других добавок
Для удаления спирта из бензина Вески использует описанное ниже свойство спирта смешиваться с водой. Вески наливает в бензин с добавками чистую воду, и после смешивания спирт с водой и другими добавками опускаются на дно, тогда как на поверхности остается чистый бензин.
После полного осадкообразования этот бензин можно выкачать с верхнего слоя, а собравшуюся на дне емкости смесь остается только вылить. Однако для широкого применения и обработки больших объемов этот метод не годится. Во-первых, нужны более специфические сосуды и инструменты, чем имеются в домашних хозяйствах.
Во-вторых, смесь воды, спирта и других добавок не пригодна для какого-либо использования, потому безопасная для окружающей среды утилизация этой смеси будет обходиться недешево.