Оценка организации транспорта в столице: «Людей в инвалидных креслах везут как ящики с бананами»

Он добавил, что ответственность должен нести не только водитель: «Если водитель автобуса тебя не закрепил, нужно ему об этом сказать».

Отвечает местное самоуправление

Исполнительный директор Эстонского союза людей с ограничением в движении Лили Тири говорит, что такая ситуация не может продолжаться: «Вначале мы были счастливы, что вообще есть хоть какая-то услуга. Но потом стали умнее». По словам Тири, главное - чтобы, когда самоуправление или государство проводят тендер, в нем были указаны и требования к безопасности.

Что касается социального транспорта, то, по словам представителей Министерства экономики и коммуникаций, самоуправления должны стоять за то, чтобы в заказанных автомобилях имелись ремни безопасности в рабочем состоянии а водители использовали их при транспортировке людей, передвигающихся на инвалидных креслах.

Старший специалист Таллиннского отдела социальной опеки и здоровья Тийа Тийк выразила надежду на то, что безопасность в автобусах Termak Autopark улучшится в середине сентября, когда на дороги выйдут новые автобусы.

Тийк сказала, что если вообще и жалуются, то потому, что клиент не смог заказать транспорт к нужному времени: «Несколько лет назад мы получали жалобы и по поводу падений».

«У нас несколько лет действует условие, что городские легенды – кто-то где-то что-то видел, как с кем-то что-то случилось – мы во внимание не принимаем. Вы считаемся только с письменными жалобами клиентов», - добавила она.

По информации Министерства социальных дел, в перспективе социальный транспорт объединится с обычным транспортом. Прежде всего, это означает взятие на вооружение автобусов с низкой посадкой. Занимающаяся в министерстве этим вопросом Трийн Рааг тоже говорит, что безопасность социального транспорта важна и об этом нужно говорить и в рамках идущего пилотного проекта, связанного с социальным транспортом.

«Возможно, что одним из результатов проекта может стать предложение изменить закон. При необходимости мы готовы это обсуждать и со своими коллегами в Министерстве экономики и коммуникаций, а также в Департаменте шоссейных дорог».

Социальный транспорт предназначен для тех, у кого из-за инвалидности нет возможности пользоваться общественным транспортом или личным автомобилем. В Таллинне на социальном транспорте совершают 500 поездок в месяц.

Termak: вызываем безалаберных водителей на ковер

Руководитель фирмы Termak Autopargi AS Тийт Пярн сказал, что тех водителей, которые не закрепляют пассажиров, берут на карандаш. Но главной проблемой, по его словам, является то, что сами пассажиры не пристегиваются в кресле.

- Чем вы объясните то, что люди в ваших автобусах получают травмы?

- В автобусах есть все для того, чтобы закрепить инвалидное кресло. Проблема в том, что люди не пристугиваются в самих креслах. И на последнем совещании мы обсуждали, что с ними делать. Водители постоянно дерутся с пассажирами. Один раз мы провели акцию, купили какое-то количество ремней и раздали их бесплатно. Ремень нужно иметь при себе, так что ситуаций, когда у человек нет ремня, возникать не должно.

Мы постоянно говорим клиентам: понимаете ли вы, что если в автобусе закреплено только кресло и автобус тормозит, то вы из него вылетите? Они не хотят этого понять. Есть и различные крепежки – заезжаешь в автобус, кресло закрепляется на полу и из пола вытягивается ремень, который охватывает пассажира.

- Вы говорите о ремне с тройной фиксацией?

- Да. Такие механизмы существуют, но они занимают много места. В таком случае в один автобус поместится один человек. Мы не смогли бы перевозить такую массу.

На последнем совещании мы обсуждали, что, может быть, составить, например, документ о том, что если с пассажиром что-то случится, то водитель ответственности не несет. Но это не защитит нас в суде. Тут просто нужно провести кампанию, чтобы все, у кого нет ремня, закреплялись.

Трудно и с водителями. Наша клиентура подходит не многим. Некоторые после половины пробного дня говорят, что им такая компания не походит.

- И в такой ситуации водитель может отправляться в путь? Он же несет ответственность, если что-то случится.

- Да, водитель может сказать, что он не поедет. Мы прошли этот путь, но увеличивается недовольство. К счастью, мы ездим с городской скоростью. А было и такое, что весящий 160 килограммов пассажир, который был пристегнут ремнем, во время торможения выпал из кресла и сломал себе ногу.

У него был ремень, но он расстегнулся, не выдержал. Это была такая липучка – 10 сантиметров шириной. Такие ремни, которые продаются для инвалидных кресел в магазинах, но выглядят, как настоящие ремни безопасности. Они не выдерживают. В той истории человек понял, что виноват сам. Но такой урок никому не нужен.

- Я проехалась с Termak и убедилась, что иногда кресла вообще не закрепляются.

- Ну, это зависит от водителя. Это удобно водителю. Он, может быть, посмотрел, что ехать недалеко, и не стал закреплять пассажира. Если нам сообщают о таких происшествиях, вызываем водителя на ковер. Они думают, что фиксируются тормоза кресла, а ремни пристегивать не нужно. Наша обязанность - взять такого водителя на карандаш и объяснить, что так делать нельзя.

Однако не вся информация о подобных происшествиях доходит до нас. Иногда мы раздаем клиентам опросники, чтобы узнать, насколько они довольны услугой. Теперь у нас есть программа, где можно анонимно отставить свой отзыв.