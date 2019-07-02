Клиент отдал тысячи евро за якобы хорошую машину, которая в итоге оказалась пригнанной из Литвы рухлядью

Согласно материалам дела, 23 марта 2019 года клиент приобрел у предприятия OÜ LUX легковой автомобиль Mercedes Benz E320 CDI 2006 года выпуска за 5250 евро. По словам покупателя, продавец заявил, что пробег находящегося в неплохом состоянии автомобиля составляет 248 000 км, но как показала последующая диагностика, реальный пробег машины был 601 904 км. Но на этом проблемы с машиной не закончились. Также машина на смогла пройти техосмотр, поскольку мотор дымил, поэтому показатели CO (угарный газ) были выше нормы.

29 марта, когда покупатель отвез машину для проверки в Hort Auto OÜ, было выявлено множество неисправностей. Так, у машины были сильно изношены подушки двигателя, обнаружена течь в шлангах насоса высокого давления, обнаружена течь в прокладке крышки вакуумного насоса, был сломан патрубок интеркулера, обнаружен очень сильный износ натяжителя цепи двигателя, сломан соединяющий турбину и воздушный фильтр патрубок, крепления глушителя были в ржавчине, передняя левая пружина сломана, не работали задние датчики парктроника, сломан левый передний датчик столкновения, турбина нуждалась в замене. Чтобы устранить все перечисленные недочеты, в Hort Auto запросили 3149 евро.

1 апреля покупатель отправил продавцу письменное заявление, в котором потребовал расторгнуть договор, либо оплатить половину расходов на ремонт машины.

В своем ответе продавец сообщил, что автомобиль к ним попал в результате обмена на другую машину. Пробег никто не проверял. Машина была на литовском учете и не имела сервисной книжки.

Покупателю объяснили, что из экономических соображений показатели одометра не проверялись. В то же время клиенту предоставили возможность совершить пробную поездку и провести проверку. По мнению продавца, было сделано все, чтобы клиент получил представление о состоянии транспортного средства. Также продавец считает, что не отвечает за состояние подержанного автомобиля.

В решении комиссии говорится, что, согласно закону, в течение двух лет продавец несет ответственность за соответствие проданной вещи условиям договора. Причем предполагается, что если проблемы возникают в первые полгода после покупки, значит товар изначально мог иметь недочеты.

По этой причине первые полгода обязанность доказать свою правоту возлагается на продавца, а оставшиеся полтора года — на покупателя.

Покупатель обнаружил недочеты через пять дней после покупки машины, о чем он незамедлительно известил продавца, предложив два возможных варианта решения проблемы. Продавец в устной форме отказался выкупать или ремонтировать машину.

В решении комиссии сказано, что значительное отличие показаний одометра от реального пробега не играет столь существенной роли при расторжении договора. Куда важнее тот факт, что у машины было выявлено множество технических неисправностей, за которые продавец несет ответственность.