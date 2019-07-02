Клиент отдал тысячи евро за якобы хорошую машину, которая в итоге оказалась пригнанной из Литвы рухлядью

В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обратился покупатель подержанного автомобиля, у которого возникли проблемы при прохождении технического осмотра. При более тщательной проверке стало понятно, что указанный на одометре купленной машины пробег значительно отличался от реального.
Согласно материалам дела, 23 марта 2019 года клиент приобрел у предприятия OÜ LUX легковой автомобиль Mercedes Benz E320 CDI 2006 года выпуска за 5250 евро. По словам покупателя, продавец заявил, что пробег находящегося в неплохом состоянии автомобиля составляет 248 000 км, но как показала последующая диагностика, реальный пробег машины был 601 904 км. Но на этом проблемы с машиной не закончились. Также машина на смогла пройти техосмотр, поскольку мотор дымил, поэтому показатели CO (угарный газ) были выше нормы.
29 марта, когда покупатель отвез машину для проверки в Hort Auto OÜ, было выявлено множество неисправностей. Так, у машины были сильно изношены подушки двигателя, обнаружена течь в шлангах насоса высокого давления, обнаружена течь в прокладке крышки вакуумного насоса, был сломан патрубок интеркулера, обнаружен очень сильный износ натяжителя цепи двигателя, сломан соединяющий турбину и воздушный фильтр патрубок, крепления глушителя были в ржавчине, передняя левая пружина сломана, не работали задние датчики парктроника, сломан левый передний датчик столкновения, турбина нуждалась в замене. Чтобы устранить все перечисленные недочеты, в Hort Auto запросили 3149 евро.
1 апреля покупатель отправил продавцу письменное заявление, в котором потребовал расторгнуть договор, либо оплатить половину расходов на ремонт машины.
В своем ответе продавец сообщил, что автомобиль к ним попал в результате обмена на другую машину. Пробег никто не проверял. Машина была на литовском учете и не имела сервисной книжки.
Покупателю объяснили, что из экономических соображений показатели одометра не проверялись. В то же время клиенту предоставили возможность совершить пробную поездку и провести проверку. По мнению продавца, было сделано все, чтобы клиент получил представление о состоянии транспортного средства. Также продавец считает, что не отвечает за состояние подержанного автомобиля.
В решении комиссии говорится, что, согласно закону, в течение двух лет продавец несет ответственность за соответствие проданной вещи условиям договора. Причем предполагается, что если проблемы возникают в первые полгода после покупки, значит товар изначально мог иметь недочеты.
По этой причине первые полгода обязанность доказать свою правоту возлагается на продавца, а оставшиеся полтора года — на покупателя.
Покупатель обнаружил недочеты через пять дней после покупки машины, о чем он незамедлительно известил продавца, предложив два возможных варианта решения проблемы. Продавец в устной форме отказался выкупать или ремонтировать машину.
В решении комиссии сказано, что значительное отличие показаний одометра от реального пробега не играет столь существенной роли при расторжении договора. Куда важнее тот факт, что у машины было выявлено множество технических неисправностей, за которые продавец несет ответственность.
Комиссия по рассмотрению потребительских жалоб постановила, что требование потребителя следует удовлетворить. Покупатель должен вернуть автомобиль продавцу, а продавец должен вернуть уплаченные при покупке машины 5250 евро, а также 192 евро, которые покупатель отдал за постановку машины на учет.