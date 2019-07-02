Первое здание квартала Porto Franco скоро будет готово

Проектные и бетонные работы по строительству первого здания выполнены консорциумом NOBE и Kontek Int AS, пора начинать и фасадные работы. Porto Franco подписал договор на генеральный подряд с Nordecon, чтобы продолжить строительство еще более быстрыми темпами и завершить возведение здания к началу следующего года
«На двух нижних этажах строящегося здания будут располагаться торговые зоны и предприятия общественного питания, например, кафе-ресторан с видом на яхтенную пристань Адмиралтейского бассейна. Три верхних этажа здания займет отель норвежской сети Citybox, который будет открыт ранней весной 2020 года, - сказал председатель правления Porto Franco Рауно Тедер.
«Комплекс Porto Franco, расположенный в непосредственной близости от Таллиннского пассажирского и круизного порта и на расстоянии вытянутой руки от Старого города, станет новым сердцем города, и после завершения строительства изменит внешний вид Таллинна. Это заметят и прибывающие морем туристы, и местные жители. Наконец-то Porto Franco соединит центр города с морем! — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. - Для реализации этого проекта нами была проделана колоссальная подготовительная работа, и теперь мы рады приступить к строительству. Средняя часть основного объема здания, которое будет построено в начале следующего года, представляет собой воздушный объем из стекла, где планируется разместить основные входы и выходы. Комплекс Porto Franco строится по стандарту Leed Gold и соответствует высочайшим требованиям как в плане бережного отношения к экологии, использования энергии, строительства, так и в плане выбора строительных материалов».
Отель Citybox Tallinn займет площадь 8500 м2, где будут размещаться 272 гостиничных номера, в результате чего отель станет восьмым по размеру отелем в Таллинне. Отель Citybox представляет собой инновационную, полностью автоматическую гостиницу новой концепции, где в распоряжении посетителей будут иметься 1–2-комнатные номера и номера семейного типа. Отели Citybox неоднократно становились фаворитами посетителей на портале TripAdvisor.
Концепция квартала Porto Franco разработана лондонским архитектурным бюро Chapman Taylor, архитекторами комплекса являются Отть Кадарик и Михкель Тюйр, главный проектировщик — Estkonsult OÜ. Здание проектируется и строится согласно стандартам Leed Gold.