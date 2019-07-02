Первое здание квартала Porto Franco скоро будет готово

«Комплекс Porto Franco, расположенный в непосредственной близости от Таллиннского пассажирского и круизного порта и на расстоянии вытянутой руки от Старого города, станет новым сердцем города, и после завершения строительства изменит внешний вид Таллинна. Это заметят и прибывающие морем туристы, и местные жители. Наконец-то Porto Franco соединит центр города с морем! — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. - Для реализации этого проекта нами была проделана колоссальная подготовительная работа, и теперь мы рады приступить к строительству. Средняя часть основного объема здания, которое будет построено в начале следующего года, представляет собой воздушный объем из стекла, где планируется разместить основные входы и выходы. Комплекс Porto Franco строится по стандарту Leed Gold и соответствует высочайшим требованиям как в плане бережного отношения к экологии, использования энергии, строительства, так и в плане выбора строительных материалов».