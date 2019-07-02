Как мигранты с Украины влияют на стоимость найма жилья в Эстонии?

В 2018 году чистая миграция в Эстонии была положительной уже четвертый год подряд. 19 858 человек приехали в Эстонию и 10 476 человек покинули нашу страну. И это только по официальным данным. Больше всего мигрантов приехало с Украины - 15 524 человека, или 78,2% от всего количества. Все они получили разрешение на краткосрочную работу.

Для сравнения, в 2017 году общее число мигрантов составляло 7510 человек, а в 2016 году — 1762 человека.

Представители эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет бизнес на рынке Украины, говорят, что на работу в Эстонию уезжают лучшие специалисты.

«Население Украины в 34 раза больше, чем в Эстонии. Это около 45 миллионов. Из-за низкого заработка люди выезжают на работу в страны Европы, в частности, в Эстонию. И это не какие-то маргиналы. Это лучшие строители, лучшие врачи, лучшие программисты. И Эстония открывает таким людям двери: они платят налоги, они работают на благо нашего общества», - говорит Артем Уманец, член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces.

Стоит сразу отметить, что падения цен на наем скорее всего уже не будет. Но почему они растут? Все дело не столько в приезжих нанимателях, сколько в новостройках, которые неизменно появляются на квартирном рынке Таллинна. Наем такой жилплощади стоит в полтора-два раза дороже, чем обычная квартира. Поэтому среднее значение и выросло.