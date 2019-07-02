Таллинн ликвидирует модульные детские сады, несмотря на нехватку мест в обычных

В общей сложности в городе были введены в эксплуатацию временные модули для детских садов на пять лет в пяти детских садах, где нехватка мест была ощутимее всего: "Сюдамеке" в Китсекюла, "Лийвамяэ" в Юхкентали, "Мяннимудила" в Пяэскюла, "Лепистику" в Мустамяэ и "Меривялья" в Пирита, сообщает портал новостей ERR.

Руководитель общего отдела Таллиннского департамента образования Райнер Раннала говорит, что в будущем нет необходимости в модульных детских садах, так как в городе существует 300 свободных мест в садах.