Таллинн ликвидирует модульные детские сады, несмотря на нехватку мест в обычных

Несмотря на тот факт, что в Таллинне все еще есть районы, где ощущается острая нехватка мест в детских садах, Таллиннский департамент образования демонтирует модульные детсады, установленные пять лет назад, поскольку срок их аренды истек.
В общей сложности в городе были введены в эксплуатацию временные модули для детских садов на пять лет в пяти детских садах, где нехватка мест была ощутимее всего: "Сюдамеке" в Китсекюла, "Лийвамяэ" в Юхкентали, "Мяннимудила" в Пяэскюла, "Лепистику" в Мустамяэ и "Меривялья" в Пирита, сообщает портал новостей ERR.
Руководитель общего отдела Таллиннского департамента образования Райнер Раннала говорит, что в будущем нет необходимости в модульных детских садах, так как в городе существует 300 свободных мест в садах.
Проблема, однако, заключается в том, что город рассматривает всю свою территорию как единую зону обслуживания. Это, в свою очередь, не устраивает жителей, которые не хотят отдавать детей в детский сад на другом конце города.