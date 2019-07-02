США пригрозили ввести новые пошлины на сыр, оливки и виски из ЕС

В общей сложности в списке содержатся 89 категорий товаров, в частности, продукты питания и напитки (оливки, фрукты, мясо, сыр, соки, виски) и промышленная продукция, например, чугунные трубы, металлы и различные химикаты. Этот список дополняет опубликованный в апреле перечень продукции из ЕС на сумму в 21 миллиард долларов, указывается далее в заявлении.

Дополнительные пошлины могут быть введены в качестве штрафной меры в конфликте Вашингтона и Брюсселя, касающегося субсидирования Евросоюзом и четырьмя его государствами - Германией, Францией, Испанией и Великобританией - концерна Airbus, который является главным конкурентом американской корпорации Boeing. По подсчетам властей США, экономика страны теряет из-за этого 11 млрд долларов в год. Всемирная торговая организация (ВТО) сейчас оценивает запрос Вашингтона о пошлинах, заявлял ранее Лайтхайзер.

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор США и ЕC попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям.