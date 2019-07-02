В ООН ищут возможности распределить почти 1,5 миллиона беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) ищет возможность распределить 1,44 миллиона беженцев. Эти люди - прежде всего выходцы из Сирии, Южного Судана и Конго - в настоящее время временно проживают в 60 различных странах, заявил глава организации Филиппо Гранди в понедельник, 1 июля, на конференции в Женеве по проблеме переселения беженцев.
Больше всего людей, вынужденно покинувших свои страны в связи с войнами, конфликтами и преследованиями, находятся на территории Турции и стран Восточной Африки. В ООН ищут для них принимающие страны, в которых беженцы смогли бы начать новую жизнь, указал далее Гранди, пишет DW.com.
Необходимо более справедливое распределение беженцев
По его словам, четыре из пяти беженцев нашли временный приют в развивающихся странах. У многих принимающих государств имеются экономические проблемы, а существенная часть населения живет за чертой бедности. "Ответственность за глобальные кризисы необходимо разделить более справедливо", - подчеркнул он.
Согласно данным УВКБ ООН, 40 процентов беженцев, ищущих новую принимающую страну, являются выходцами из Сирии, 14 процентов - из Южного Судана, 11 процентов - из Конго.