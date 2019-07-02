В ООН ищут возможности распределить почти 1,5 миллиона беженцев

Больше всего людей, вынужденно покинувших свои страны в связи с войнами, конфликтами и преследованиями, находятся на территории Турции и стран Восточной Африки. В ООН ищут для них принимающие страны, в которых беженцы смогли бы начать новую жизнь, указал далее Гранди, пишет DW.com.

Необходимо более справедливое распределение беженцев

По его словам, четыре из пяти беженцев нашли временный приют в развивающихся странах. У многих принимающих государств имеются экономические проблемы, а существенная часть населения живет за чертой бедности. "Ответственность за глобальные кризисы необходимо разделить более справедливо", - подчеркнул он.