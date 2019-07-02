Почему туристам перед поездкой не надо читать отзывы в интернете

Так, один пользователь описывает здание театра как некрасивое.

Даже величайшие чудеса света не могут избежать отрицательных комментариев. В одном обзоре Google говорится о Великой китайской стене как о не очень высокой постройке.

Туристов, намеревающихся совершить путешествие в австрийскую столицу, просят не доверять онлайн-обзорам и всяческим интернет-рейтингам местных достопримечательностей. Вместо этого их призывают лично проинспектировать каждый уголок города. Об этом пишет Lonely Planet.

Если вы собираетесь в Вену, постарайтесь не читать обзоры в интернете. Такой совет дает официальный туристический сайт города. В Австрии стартовала рекламная кампания Unrating Vienna. Вслед за успехом прошлогодней кампании «Unhashtag Vienna», которая поощряла путешественников делать меньше фотографий и получать больше впечатлений, новая инициатива просит туристов лично исследовать все уголки города и составить о них собственное мнение.

Изюминкой кампании является использование подлинных негативных отзывов от интернет-пользователей. В частности, один из них описывает лужайку дворца Шёнбрунн как полный кошмар, а другой называет территорию парка развлечений Пратер помойкой. Данная рекламная кампания призвана подчеркнуть, как онлайн-обзоры порой вводят в заблуждение. Плакаты спрашивают у всех, кто на них смотрит: «Кто за вас решает, что вам нравится, а что нет?»

По словам управляющего директора Совета по туризму Вены Норберта Кеттнера, в городе стараются с юмором говорить о том, что онлайн-рейтинги — это далеко не всегда объективно и правильно, особенно когда речь идет об отдыхе и эмоциях. Кампания Unrating Vienna предназначена для того, чтобы заставить людей сесть и подумать, а также вызвать более широкое общественное обсуждение».

По словам инициаторов Unrating Vienna, гостям предлагается открыть свою собственную Вену и лично выяснить, что может город предложить лично ему. Или, по крайней мере, научиться читать отзывы в интернете, — резюмируют представители Венского совета по туризму.