Москва и Прага снимут взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля

Россия и Чехия договорились снять взаимные ограничения на авиаперелеты на срок до 7 июля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
По его словам, российская сторона на этот срок предоставила «Чешским авиалиниям» временное разрешение на осуществление рейсов Прага-Сеул с использованием транссибирского транзита. В ответ Прага пообещала на аналогичный срок допустить к полетам российских перевозчиков, рейсы которых были аннулированы ранее.
«В частности, „Уральским авиалиниям“ разрешено выполнить полет из „Жуковского“ в Прагу. Также предполагается снять ограничения и для других перевозчиков на срок до 7 июля», - сказал источник.
Минтранс Чехии уже подтвердил, что его российские коллеги утром выдали «Чешским авиалиниям» разрешение на полеты до 7 июля, после чего в Праге решили пойти на аналогичный шаг для российских авиаперевозчиков.
Ранее Минтранс пообещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки.
Отмена разрешений
В ночь на 2 июля «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» сообщили, что вынуждены отменить ряд рейсов в Чехию из-за решения чешских авиавластей аннулировать разрешения на них. В частности, «Аэрофлот» отменил только во вторник четыре перелета из Москвы в Прагу и обратно, оставив в расписании только два. «Победа» отменила в этот день рейсы Москва - Карловы Вары, которые компания совершает по четвергам и воскресеньям. «Уральские авиалинии» со 2 июля приостановили перелеты между Прагой и аэропортами «Жуковский» (Москва) и «Кольцово» (Екатеринбург).
Прага аннулировала разрешения на ряд рейсов, когда не смогла договориться с Москвой о переводе национального перевозчика Czech Airlines на постоянное разрешение летать по транссибирским маршрутам, сообщали источники «Интерфакса». До сих пор у этой компании были только временные разрешения, которые надо было регулярно продлевать.
Прага попросила дать Czech Airlines постоянное разрешение, а Москва в ответ попросила преференции для российских перевозчиков, и договориться они не смогли. В итоге чешская сторона снизила число допусков для российских перевозчиков «до формально паритетного принципа», сказал один из собеседников агентства.
Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что ограничения на полеты введены из-за того, что «не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам».