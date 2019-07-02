Видео: опальный генпрокурор ответила на критику

- Почему вы хотите сохранить за собой пост генерального прокурора еще на один срок?

- Потому что еще полно работы, а при назначении меня на должность я сформулировала два приоритета – это дети и экономика. Как лучше защитить потерпевших, как создать условия для обращения с детьми, как помочь экономической среде – идет ли речь о коррупции или организованной преступности, каким образом государство могло бы быть более эффективным в этих областях. Нужно продолжать работу по этим направлениям, да и что там скрывать, хотелось бы увидеть полностью дигитализированное уголовное производство в Эстонии.

- У вас было пять лет, почему в течение этого времени вы не успели реализовать все задуманное?

- Многое было сделано, но работа не заканчивается, поскольку такие отчеты, в которых будет сказано, что преступность ликвидирована, не появится до тех пор, пока характер человека будет оставаться таким, какой он есть, и всем этим нужно будет продолжать заниматься.

- Может быть, было бы лучше назначать генерального прокурора на один, но более длинный период, например, на семь лет?

- Вопрос – должны ли высокопоставленные чиновники вообще назначаться повторно, конечно, заслуживает обдумывания. Это обсуждалось – может ли 7-8-летний вариант быть лучше, но пусть это решают другие.

- Правда ли, что вы встречались с премьер-министром Юри Ратасом, который заверил вас в том, что вы получите эту должность?

- Неправда. Мы могли обсуждать это на бегу и, конечно, генеральный прокурор и премьер-министр разговаривают, но таких заверений не было.

- Вы встречались с министром внутренних дел Мартом Хельме?

- Да, я встречалась с Мартом Хельме, но эти встречи были на бегу и сосредоточены на деятельности, достижениях, вызовах прокуратуры, а не на моем должностном сроке.

- Говорил он вам напрямую, что вы, например, политически небеспристрастны, или предъявлял ли какие-то иные претензии?

- Путь эти встречи с глазу на глаз останутся встречами с глазу на глаз. Все эти встречи были приятными, и на их основе мне некому предъявлять претензии.

- А как вы думаете, почему политики из EKRE с таким усердием работают против вас?

- Знаете, это политическое решение, и я не хотела бы тут комментировать, поскольку в демократической стране так и должно быть, что правительство обязано принять решение, вот и пусть они это сделают спокойно, без моих комментариев.

- В последнем Eesti Ekspress Сийм Каллас писал, что если EKRE сможет заблокировать ваше назначение, то новый генеральный прокурор будет в долгу перед этой партией, и подчеркнул, что, как известно, долги нужно отдавать. Не является ли это опасным ходом мысли одного политика?