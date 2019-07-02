Видео: опальный генпрокурор ответила на критику

В последнее время под жесткий огонь критики попала генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг, чьи полномочия в этой должности заканчиваются 30 октября, и которая выразила желание баллотироваться на новый срок. Жесткий протест этому выразили как одна из правящих партий, - EKRE – так пожелавшие сохранить анонимность адвокаты. В центре внимания и уголовное дело по факту возможного отмывания денег в Danske Bank, так и так называемое дело Сависаара. Обо всем этом Перлинг рассказала в передаче "Otse Postimehest".
- Почему вы хотите сохранить за собой пост генерального прокурора еще на один срок?
- Потому что еще полно работы, а при назначении меня на должность я сформулировала два приоритета – это дети и экономика. Как лучше защитить потерпевших, как создать условия для обращения с детьми, как помочь экономической среде – идет ли речь о коррупции или организованной преступности, каким образом государство могло бы быть более эффективным в этих областях. Нужно продолжать работу по этим направлениям, да и что там скрывать, хотелось бы увидеть полностью дигитализированное уголовное производство в Эстонии.
- У вас было пять лет, почему в течение этого времени вы не успели реализовать все задуманное?
- Многое было сделано, но работа не заканчивается, поскольку такие отчеты, в которых будет сказано, что преступность ликвидирована, не появится до тех пор, пока характер человека будет оставаться таким, какой он есть, и всем этим нужно будет продолжать заниматься.
- Может быть, было бы лучше назначать генерального прокурора на один, но более длинный период, например, на семь лет?
- Вопрос – должны ли высокопоставленные чиновники вообще назначаться повторно, конечно, заслуживает обдумывания. Это обсуждалось – может ли 7-8-летний вариант быть лучше, но пусть это решают другие.
- Правда ли, что вы встречались с премьер-министром Юри Ратасом, который заверил вас в том, что вы получите эту должность?
- Неправда. Мы могли обсуждать это на бегу и, конечно, генеральный прокурор и премьер-министр разговаривают, но таких заверений не было.
- Вы встречались с министром внутренних дел Мартом Хельме?
- Да, я встречалась с Мартом Хельме, но эти встречи были на бегу и сосредоточены на деятельности, достижениях, вызовах прокуратуры, а не на моем должностном сроке.
- Говорил он вам напрямую, что вы, например, политически небеспристрастны, или предъявлял ли какие-то иные претензии?
- Путь эти встречи с глазу на глаз останутся встречами с глазу на глаз. Все эти встречи были приятными, и на их основе мне некому предъявлять претензии.
- А как вы думаете, почему политики из EKRE с таким усердием работают против вас?
- Знаете, это политическое решение, и я не хотела бы тут комментировать, поскольку в демократической стране так и должно быть, что правительство обязано принять решение, вот и пусть они это сделают спокойно, без моих комментариев.
- В последнем Eesti Ekspress Сийм Каллас писал, что если EKRE сможет заблокировать ваше назначение, то новый генеральный прокурор будет в долгу перед этой партией, и подчеркнул, что, как известно, долги нужно отдавать. Не является ли это опасным ходом мысли одного политика?
- В Эстонии прокуратура независима, мне это очень приятно, и я надеюсь, что вне зависимости от того, кто станет новым генеральным прокурором, прокуратура останется независимой и имеющей смелость идти в суд с важнейшими для общества делами.
- Но если идти дальше по пути размышлений Сийма Калласа, то возникает вопрос: неужели предыдущие правящие партии ожидали какой-то оплаты долга, после назначения вас на пост генерального прокурора пять лет назад?
- Никто никому из генеральных прокуроров в долг не давал, поскольку прокуратура независима, и если посмотреть на те решения, то за каждым из них стоит взвешенное с правовой точки зрения решение, и никакой политики. Но это очень интересная тема, поскольку о независимости прокуратуры и оказании на нее влияния достаточно много говорят на международном уровне – это не особенность Эстонии. В каждой стране есть своя история о внутренней политике, но и СМИ оказывают влияние на расследование дел о коррупции в высших эшелонах власти.
- За эти годы вы ощущали на себе политическое давление?
- Нет, я являются прокурором больше 20 лет, и могу заверить, что никакого телефонного права, когда кто-то звонит и давит, или говорит, какое решение нужно принять, не существует. Сейчас нет темы, которой можно оказывать влияние на прокуратуру – не в том смысле, что кто-то звонит и давит политически, но от прокуратуры и силы следственных органов, законодательства и того, как много им дается ресурсов, от этого зависимость все больше. Если нет сил.
- Можно ли сегодня сказать, что, например, в расследовании отмывания денег не хватило сил?
- Мне приятно, что на сегодняшний день политический уровень очень хорошо осведомлен о том, что это серьезная тема, что для борьбы с международной теневой преступностью нужны ресурсы. Как прокурор, я осмеливаюсь говорить об этом с конца 2014 года, когда я вступила в эту должность. Могу заверить, что это была важная сфера деятельности. Но я работала и ведущим прокурором, а потому могу сказать, что для прокуратуры эта тема являлась важной уже в 2008 и 2009 годах, когда арестовывали первые крупные суммы, начинались первые крупные международные расследования отмывания денег.
- Но вы признаете, что в действительности прокуратура проспала момент понимания значения отмывания денег, который касался случая Danske Bank?
- Борьба с отмыванием денег – это сотрудничество очень многих организаций и все начинается с заслона, выстроенного самим банком. Может быть, нужно было больше сотрудничества, может быть, снижение рисков должно было происходить интенсивнее. Прокуратура является последним звеном в цепочке правоохранительной системы, которая может принимать решения, если у нее есть качественный анализ, то есть можно решить, что делать с уголовным делом.
- То есть это Бюро данных по отмыванию денег оказалось не на высоте?
- Я ни на кого не хочу показывать пальцем, скорее нужно подумать о том, что это было за время, и это очень много обсуждалось.
- Является ли это достаточным объяснением того, почему все происходило так давно? Вопрос в 200 миллиардах подозрительных денег, которые в период 2007-2015 годов прошли через Danske Bank, но никто даже не обратил внимания, не было возбуждено ни одного уголовного дела?
- Уголовное дело было возбуждено, но вопрос заключался в том, что законодательная база была иной, возможностей было меньше. Уголовное дело было возбуждено, и по заявлению Браудера было возбуждено дело.
- Производство по которому, правда, прекратили.
- Да, это явный пример того, что если не поддерживать законодательную базу и не иметь достаточно сил для ведения следствия, то в суд не попасть. Но прокуроры сделали все, что могли.
- В каком-то смысле, после проигрыша в Госсуде по делу об отмывании 100 миллионов евро Ateka Resouc и Антона Гера, прокуратура махнула рукой, мол предварительное преступление в России так и так не доказать, а значит, темами отмывания денег нет смысла заниматься?
- Никто рукой не махал. Мы постоянно со всей серьезностью старались бороться, но при нынешнем законодательстве это можно делать эффективнее.
- В действительности отмыванию денег в Danske Bank положила конец Финансовая инспекция, а не прокуратура.
- И это – вопрос сотрудничества, я считаю, что в одиночку никто ничего не добьется, это – целостное решение.
- На прошлой неделе заместитель председателя EKRE и министр финансов Мартин Хельме сказал, что именно безразличие прокуратуры и неэффективная деятельность в направлении воспрепятствования отмыванию денег являются одной из причин, почему они не хотят видеть вас в должности генерального прокурора.
- Я думаю, что эти аргументы можно излагать друг другу, а не через СМИ.
- EKRE выбрала путь СМИ.
- Я описала многое из того, что мы сделали. Это был период времени, которого касался запрос Министерства финансов – 2007-2014 годов, тут стоит спросить и у других прокуроров, поскольку, что тут скрывать, я в то время вообще в течение трех с половиной лет находилась дома (в отпуске по уходу за ребенком – ред.). Чтобы быть корректными в фактах, нужно указать и это.
- В качестве оружия против вас используется ваш брак с высокопоставленным чиновником Полиции безопасности Мартином Перлингом, говорят о конфликте интересов. Конечно, это тема споров многолетней давности.
- Именно, это – давно пройденная тема. У нас нет пересечений по работе, но из-за небольших размеров Эстонии определенные пересечения неизбежны. Мы же не думаем том, что если отец – судья, а сын – адвокат, то у нас есть угроза для тайны совещательной комнаты. Угрозы нет, поскольку мы предполагаем соблюдение профессиональных ценностей, этики и морали. Это не та тема, которую нужно слишком долго обсуждать.
- Адвокаты, которые ходили в правовую комиссию, говорят, что вы не годитесь на пост генерального прокурора, приводя в пример тот факт, что в прокуратуре испортился внутренний климат, и что хорошие специалисты больше не хотят идти на работу в прокуратуру, поскольку там все подчиняется диктатуре Лавли Перлинг. Что вы ответите?
- Это, конечно, интересно, если адвокаты так хорошо знакомы с внутренней жизнью прокуратуры, но пусть они узнают, что у каждого есть право на собственное мнение. Конечно, ряд изменений в прокуратуре произошел, поскольку производство нужно было сделать более быстрым, суть и качество нужно было поднять. А такие изменения неизбежно тянут за собой определенное недовольство. Я верю, что если вы спросите прокуроров, как им работается в прокуратуре, то я скажу, что то, что показывают наши конкурсы, что показывают объективные обстоятельства – в прокуратуре работать хорошо.
- Опрос удовлетворенности, проведенный в 2018 году среди прокуроров, показал, что за пять лет удовлетворенность снизилась, прокуроры хуже относятся к высокому начальству и считают, что в первую очередь нужно заниматься темой уважения со стороны руководства и справедливым отношением на работе. Что вы ответите?
- Это все та же тема изменений, они вызывают определенный резонанс. Сделали ли мы что-то такое, чтобы люди почувствовали себя в учреждении лучше, да, сделали. Связано это с большей гибкостью по времени работы, или с нашей мотивационной-ротационной системой, или моментами, касающимися признания - как сказать исполнителю работы спасибо и поклониться ему. Я была бы более осторожна по отношению к такому учреждению, где нет критики. Я считаю, что критика в отношении руководства показывает и открытость организации, и смелость критиковать руководство. Я верю, что естественно каждодневная работа в плане благополучия прокуроров делается.
- Поговорим о так называемом деле Сависаара. На позапрошлой неделе прокуратура одержала крупную победу, когда предприниматель Хиллар Тедер признался, что давал взятку Центристской партии. В то же время переход на согласительное производство принесло с собой и стрелы критики. Возникло ощущение, что если у тебя есть деньги, то ты можешь выкупить себя из уголовного дела. Тедер заплатит 200 000 евро и выйдет из зала суда.
- В случае людей, которые поднимаются в зале суда, признают свою вину, раскаиваются, а адвокат предлагает подумать о компромиссе, прокуратура на это идет. Для прокуратуры было важно довести дело Сависаара до суда, чтобы суд смог вершить правосудие, люди получили ответы на вопросы о том, что происходило в Таллиннской городской управе, была там коррупция или нет. Думаю, что этой цели мы достигли – мы в суде. И теперь мы пришли к моменту, когда суд решил прекратить производство в отношении Сависаара из-за его здоровья. И теперь любой ценой, несмотря на то, что говорят адвокаты о компромиссе, прокуратура должна была сказать – нет? Хиллар Тедер встал, признал свою вину, раскаялся, дал показания против Эдгара Сависаара – результатом стал оппортунитет, раньше он судимостей не имел. В плане Центристской партии дело выделено в отдельное производство, и мы пошли по пути договора.
- Интересно, что ценник Центристской партии оказался дешевле – 25 000 евро?
- Мы открыто об этом не говорили, мы сказали, что эти 25 000 евро, которые указывали в СМИ, не являются окончательной договоренностью, но мы считаем очень важным тот принцип, что, прежде всего, мы дойдем с этой договоренностью до суда, и когда мы придем в суд, то мы сможем открыто комментировать решение.
- Когда этот договор будет заключен в суде?
- Это зависит от суда, я думаю, что скоро, как только суд найдет время.
- В последнее время в связи с Марти Куузиком, тема насилия в близких отношениях снова оказалась в центре внимания. И хотя министр внутренних дел Март Хельме сообщил с трибуны Рийгикогу, что случай Куузика никогда не попадет в суд, получилось иначе. Прокуратура доведет дело до суда. В чем заключается обвинение?
- Как генеральный прокурор я никогда не считала правильным, и не сделаю это и сейчас, что начну комментировать отдельное уголовное дело, поскольку я могу ошибиться в деталях. Мы открыто сказали, что его подозревают в насилии в близких отношениях.
Это очень сложная тема, поскольку в данном случае и потерпевшая работает против прокуратуры, она не хочет этого расследования. В то же время, если есть подозрение, что насилие в близких отношениях имело место быть, то нужно вмешаться, чтобы не позволить семейному насилию происходить за закрытыми дверями.
Если оставить случай Марти Куузика в стороне, сама по себе тема насилия в близких отношениях очень серьезная и сложная. Иногда очень сложно защитить потерпевших, если именно потерпевший не хочет быть потерпевшим, но задачей прокуратуры является – оценить все обстоятельства и попытаться максимально четко сотрудничать с помощью жертвам и специалистами соответствующего профиля, и если преступление в отношении потерпевшего совершено, то убедить его, дать нам разрешение. Никто не должен терпеть насилие, никто не должен жить в доме, где есть насилие. Что тут скрывать, иногда мы вынуждены убеждать потерпевших в том, что они являются потерпевшими, если они сам этого сделать не хотят.
- Вы никогда не говорили с Мартом Хельме по теме Марти Куузика?
- Разговоров с глазу на глаз с Мартим Хельме о Марти Куузике у меня не было.
- Как влияют на вас эти личностные нападения, которые возникли в последние недели?
- Прокуратура сформулировала для себя три основные ценности, из которых мы исходим. Это – профессиональность, сосредоточенность на человеке и смелость. Из этих ценностей исхожу и я, насколько бы сложной не была ситуация.
- Например, невозможно бороться с утверждениями, что вы являетесь политически небеспристрастной, или, что вы является представителем так называемого теневого государства?
- Но это вопрос не только к кандидату на пост генерального прокурора, это вопрос к каждому человеку. Если ты с душой делаешь свою работу, честно, веря в то, во что верю я. Я люблю рассказывать молодым прокурорам историю о мальчике, который собирает на берегу моря морских звезд – их там миллионы. Мимо проходит мужчина и спрашивает: «Зачем ты это делаешь, их же миллионы и они так и так умрут?» Мальчик отвечает: «Те, которым я помогу вернуться в море, останутся живы». Это – работа, миссия, вера в то, что я вношу свой вклад в то, чтобы мир стал лучше.
- Что будет, если из-за политических интриг вы не станете следующим генеральным прокурором? Какие должности вам еще нравятся?
- Мы будем двигаться шаг за шагом и посмотрим, что принесет будущее.