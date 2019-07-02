Картина дня: убивающее технику топливо, проблемы инвалидов и поиски яхтсмена

Топливо с биодобавками 95 E10 выводит из строя лодочные моторы и газонокосилки

Бензин с 10-процентным содержанием биотоплива не годится для использования в моторных лодках. А заглохший посреди моря лодочный мотор может быстро стать причиной очень опасной ситуации. Читать далее...

Оценка организации транспорта в столице: «Людей в инвалидных креслах везут как ящики с бананами»

Так говорит Хелен Бокманн, которая каждый день ездит на работу и домой на социальном транспорте, организованном городом Таллинн. И так уже 15 лет. В последние полтора года, по ее словам, назвать такие поездки безопасными невозможно. Читать далее...

Интерпол объявил эстонского яхтсмена пропавшим без вести

Поиски пропавшего три недели назад на Карибских островах яхтсмена Андреаса Сипсакаса из Вильянди Эстонский департамент полиции и погранохраны никак не может координировать. Читать далее...

Сегодня земляне станут свидетелями полного солнечного затмения

2 июля 2019 года произойдет полное затмение Солнца. Его максимальная фаза составит 1,05 и наступит в 22:23, продолжительность полной фазы - 4 минуты 33 секунды. Это затмение лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Читать далее...

Эстонец в Кремниевой долине: нанимать программистов даже в Великобритании дешевле, чем в Эстонии

Технический директор американской компании по разработке программного обеспечения Twilio эстонец Отть Кауквер говорит, что Эстония пока является не самым выгодным местом для найма топ-специалистов мирового уровня. Читать далее...

Репс: Эстонии как члену ЕС неуместно обсуждать выход из ПАСЕ

По словам министра образования и науки Майлис Репс, Эстонии как члену ЕС неуместно обсуждать выход из парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), как того хочет состоящая в правительстве вместе с Центристской партией Консервативная народная партия (EKRE). Читать далее...

Президент отказала в помиловании 22 осужденным, в том числе убийце таксиста из Вильянди

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 22 заключенным, среди которых и Андрей Каранец, который в 2011 году стал одним из обвиняемых по делу о жестоком убийстве вильяндиского таксиста. Читать далее...

Эстонский король отопления вывел рекордные дивиденды перед продажей предприятия