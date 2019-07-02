Картина дня: убивающее технику топливо, проблемы людей с особыми потребностями и гибель моряков-подводников на глубоководном аппарате ВМФ России

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Топливо с биодобавками 95 E10 выводит из строя лодочные моторы и газонокосилки
Бензин с 10-процентным содержанием биотоплива не годится для использования в моторных лодках. А заглохший посреди моря лодочный мотор может быстро стать причиной очень опасной ситуации. Читать далее...
Оценка организации транспорта в столице: «Людей в инвалидных креслах везут как ящики с бананами»
Так говорит Хелен Бокманн, которая каждый день ездит на работу и домой на социальном транспорте, организованном городом Таллинн. И так уже 15 лет. В последние полтора года, по ее словам, назвать такие поездки безопасными невозможно. Читать далее...
На глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков-подводников
14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России, сообщили в Министерстве обороны России. Читайте далее...
Интерпол объявил эстонского яхтсмена пропавшим без вести
Поиски пропавшего три недели назад на Карибских островах яхтсмена Андреаса Сипсакаса из Вильянди Эстонский департамент полиции и погранохраны никак не может координировать. Читать далее...
Сегодня земляне станут свидетелями полного солнечного затмения
2 июля 2019 года произойдет полное затмение Солнца. Его максимальная фаза составит 1,05 и наступит в 22:23, продолжительность полной фазы - 4 минуты 33 секунды. Это затмение лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Читать далее...
Эстонец в Кремниевой долине: нанимать программистов даже в Великобритании дешевле, чем в Эстонии
Технический директор американской компании по разработке программного обеспечения Twilio эстонец Отть Кауквер говорит, что Эстония пока является не самым выгодным местом для найма топ-специалистов мирового уровня. Читать далее...
Репс: Эстонии как члену ЕС неуместно обсуждать выход из ПАСЕ
По словам министра образования и науки Майлис Репс, Эстонии как члену ЕС неуместно обсуждать выход из парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), как того хочет состоящая в правительстве вместе с Центристской партией Консервативная народная партия (EKRE). Читать далее...
Президент отказала в помиловании 22 осужденным, в том числе убийце таксиста из Вильянди
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 22 заключенным, среди которых и Андрей Каранец, который в 2011 году стал одним из обвиняемых по делу о жестоком убийстве вильяндиского таксиста. Читать далее...
Эстонский король отопления вывел рекордные дивиденды перед продажей предприятия
Именуемый эстонской прессой королем отопления Кристьян Раху в прошлом году вывел из принадлежащего ему паевого товарищества UG Investeeringud, владеющего 97,5% акций компании Utilitas, дивиденды в объеме 39 млн евро. Это крупнейшие в истории дивиденды, когда-либо выводимые в Эстонии частным лицом. Читать далее...
Осторожно, хитрая мошенническая схема! Житель Эстонии лишился более двух тысяч евро
Веб-констебль призывает жителей Эстонии к осторожности - вчера жертвой мошеннической схемы стал житель Тамсалу, которому позвонил русскоязычный "брокер" с номера с латвийским кодом и предложил заработать на инвестициях. В итоге мужчина потерял более двух тысяч евро. Читайте далее...
Эстонский актер просит помощи в поисках пропавшего в ходе поездки в Швецию сына
Эстонский актер-кукольник и певец Хейно Сельямаа просит в Фейсбуке помощи в поиске сына, который не вернулся с проходившего на выходных в Стокгольме музыкального фестиваля. Читайте далее...
Арестован подозреваемый в жестоком убийстве 16-летнего юноши
В воскресенье утром, 30 июня, в волости Тарту горел жилой дом. В ходе работ по тушению в нем нашли труп 16-летнего юноши. Полиция задержала в качестве подозреваемых в поджоге, в результате которого погиб человек, двух молодых мужчин в возрасте 21 и 22 лет. Читайте далее...
Полиция нуждается в вашей помощи: в Ида-Вирумаа пропала 16-летняя девушка
Полиция просит помощи в поисках 16-летней Элизы, которая ушла из дома в Силламяэ вечером 27 июня и до сих под не вернулась. Полиции сообщили о пропавшей девушке сегодня. Читайте далее...
Полиция все еще ищет пропавшего месяц назад в Ида-Вирумаа Александра
13 июня полиция сообщала, что за неделю до этого из дома в Синимяэ ушел 37-летний Александр. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Ранее сообщалось, что мужчина может передвигаться на автомобиле Mercedes-Benz. Читайте далее...
Как мигранты с Украины влияют на стоимость найма жилья в Эстонии?
За последние годы численность гастарбайтеров в Эстонии возросла в несколько раз. Среди них подавляющее большинство с оставляют украинцы. Как приезжие влияют на стоимость найма квартир в Таллинне? Своей точкой зрения делятся представители фирмы RIA.com Marketplaces, которая находится в Эстонии, а действует на Украине. Читайте далее...
Ужас! BMW чуть не стал виновником трагедии на шоссе Таллинн-Нарва
Кадры со своего видеорегистратора нам прислал читатель, который был свидетелем серьезного нарушения ПДД и чуть не стал жертвой лишенного разума водителя автомобиля BMW. Читайте далее...
Вопрос читательницы: «Можно ли развестись с иностранцем, не выезжая из Эстонии?»
«Я - гражданка Эстонии, мой муж находится в Ирландии. Брак мы тоже заключали в Ирландии, хотя муж является гражданином Индии. Как оказалось, он завел семью на стороне и у них уже есть маленький ребенок. Хотелось бы с ним развестись. Он не хочет приезжать и вообще отказывается от развода. Ему это просто не выгодно. У меня нет возможности приехать в Ирландию и заниматься разводом там. Можно ли оформить развод в Эстонии, если муж никак не хочет разводиться? Есть ли закон, который может развести нас в связи с изменой мужа?» Читайте далее...
Фото: в Таллинн прибыл американский военный корабль времен холодной войны
В среду из порта Мууга отплывет прибывший на прошлой недели военный корабль США USS Mount Whitney. Читайте далее...
Саммит ЕС выдвинул министра обороны ФРГ фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Страны ЕС официально выдвинули министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск. Читайте далее...