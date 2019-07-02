Картина дня: убивающее технику топливо, проблемы людей с особыми потребностями и гибель моряков-подводников на глубоководном аппарате ВМФ России

Эстонский актер просит помощи в поисках пропавшего в ходе поездки в Швецию сына

Эстонский актер-кукольник и певец Хейно Сельямаа просит в Фейсбуке помощи в поиске сына, который не вернулся с проходившего на выходных в Стокгольме музыкального фестиваля. Читайте далее...

Арестован подозреваемый в жестоком убийстве 16-летнего юноши

В воскресенье утром, 30 июня, в волости Тарту горел жилой дом. В ходе работ по тушению в нем нашли труп 16-летнего юноши. Полиция задержала в качестве подозреваемых в поджоге, в результате которого погиб человек, двух молодых мужчин в возрасте 21 и 22 лет. Читайте далее...

Полиция нуждается в вашей помощи: в Ида-Вирумаа пропала 16-летняя девушка

Полиция просит помощи в поисках 16-летней Элизы, которая ушла из дома в Силламяэ вечером 27 июня и до сих под не вернулась. Полиции сообщили о пропавшей девушке сегодня. Читайте далее...

Полиция все еще ищет пропавшего месяц назад в Ида-Вирумаа Александра

13 июня полиция сообщала, что за неделю до этого из дома в Синимяэ ушел 37-летний Александр. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Ранее сообщалось, что мужчина может передвигаться на автомобиле Mercedes-Benz. Читайте далее...

Как мигранты с Украины влияют на стоимость найма жилья в Эстонии?

За последние годы численность гастарбайтеров в Эстонии возросла в несколько раз. Среди них подавляющее большинство с оставляют украинцы. Как приезжие влияют на стоимость найма квартир в Таллинне? Своей точкой зрения делятся представители фирмы RIA.com Marketplaces, которая находится в Эстонии, а действует на Украине. Читайте далее...

Ужас! BMW чуть не стал виновником трагедии на шоссе Таллинн-Нарва

Кадры со своего видеорегистратора нам прислал читатель, который был свидетелем серьезного нарушения ПДД и чуть не стал жертвой лишенного разума водителя автомобиля BMW. Читайте далее...

Вопрос читательницы: «Можно ли развестись с иностранцем, не выезжая из Эстонии?»

«Я - гражданка Эстонии, мой муж находится в Ирландии. Брак мы тоже заключали в Ирландии, хотя муж является гражданином Индии. Как оказалось, он завел семью на стороне и у них уже есть маленький ребенок. Хотелось бы с ним развестись. Он не хочет приезжать и вообще отказывается от развода. Ему это просто не выгодно. У меня нет возможности приехать в Ирландию и заниматься разводом там. Можно ли оформить развод в Эстонии, если муж никак не хочет разводиться? Есть ли закон, который может развести нас в связи с изменой мужа?» Читайте далее...

Фото: в Таллинн прибыл американский военный корабль времен холодной войны

В среду из порта Мууга отплывет прибывший на прошлой недели военный корабль США USS Mount Whitney. Читайте далее...

Саммит ЕС выдвинул министра обороны ФРГ фон дер Ляйен на пост главы ЕК