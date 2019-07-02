Минюст обжалует через Госсуд решение по ветропарку Айду

Пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик подтвердила BNS во вторник, что министерство решило обратиться с жалобой в Госсуд.

Окружной суд в пятницу решил не удовлетворять поданную правопреемником уездного старейшины Ида-Вирумаа, Министерством юстиции, жалобу с требованием аннулировать разрешения на строительство принадлежащего братьям Сынаялгам парка ветрогенераторов в Айду, но не стал занимать позиции по их правомерности.

В пятницу Министерство обороны заявило, что это решение суда по существу не влияет на ни одно текущее административное дело и что запреты на строительство и пребывание на территории по-прежнему остаются в силе.

«Сооружения парка ветрогенераторов Айду противоречат тематической планировке, согласованному Министерством обороны предварительному проекту, не соответствуют выданным местным самоуправлением разрешениям на строительство, а установленные сооружения значительно выше согласованного», - сказал пресс-секретарь Министерства обороны.

В апреле административный суд не стал рассматривать поданный уездным старейшиной Ида-Вирумаа протест с требованием аннулировать разрешения на строительство парка ветрогенераторов, поскольку, согласно закону, уездному старейшине следовало до обращения в суд предложить волостному старейшине Люганузе аннулировать разрешения.

Времени на это было 30 дней с того момента, когда уездный старейшина узнал о выданных разрешениях на строительство. Из-за этого нарушения суд не стал рассматривать протест и тем самым не мог решить, являются ли разрешения правомерными, или рассмотреть прочие вопросы.

После отмены уездных управ правопреемником уездного старейшины стало Министерство юстиции, для которого стало неожиданностью решение не рассматривать протест.

Окружной суд согласился с решением административного суда и решил, что невозможно понять разъяснения Госсуда по вопросу о сроке таким образом, каким это сделало Министерство юстиции.