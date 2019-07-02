Эстонский король отопления вывел рекордные дивиденды перед продажей предприятия

Именуемый эстонской прессой королем отопления Кристьян Раху в прошлом году вывел из принадлежащего ему паевого товарищества UG Investeeringud, владеющего 97,5% акций компании Utilitas, дивиденды в объеме 39 млн евро. Это крупнейшие в истории дивиденды, когда-либо выводимые в Эстонии частным лицом, пишет Postimees.
До сих пор крупнейшим получаетелем дивидендов из числа частных лиц был владелец Postimees Grupp Маргус Линнамяэ, который в 2011 году вывел из принадлежащей ему холдинговой фирмы MM Grupp 19,6 млн евро дивидендов.
В 2015 году Олег Осиновский вывел из холдингового предприятия Skinest Grupp 15 млн евро дивидендов.
В конце прошлого года, 28 ноября UG Investeeringud ранее известное как Utilitas Grupp продало свою долю австралийскому инвестиционному фонду First State Core S.à r.l. за 351,9 млн евро, из которых 40,7 млн евро в ходе сделки было инвестировавно обратно в концерн. Общая прибыль от сделки составила 292,5 млн евро, значится в экономическом отчете предприятия за прошлый год.
По состоянию на 31 декабря прошлого года баланс свободных денег предприятия составлял 276,3 млн евро. Ранее Postimees оценивал объем свободных денег на счете Раху в 269 млн евро.