Эстонский король отопления вывел рекордные дивиденды перед продажей предприятия

До сих пор крупнейшим получаетелем дивидендов из числа частных лиц был владелец Postimees Grupp Маргус Линнамяэ, который в 2011 году вывел из принадлежащей ему холдинговой фирмы MM Grupp 19,6 млн евро дивидендов.

В 2015 году Олег Осиновский вывел из холдингового предприятия Skinest Grupp 15 млн евро дивидендов.

В конце прошлого года, 28 ноября UG Investeeringud ранее известное как Utilitas Grupp продало свою долю австралийскому инвестиционному фонду First State Core S.à r.l. за 351,9 млн евро, из которых 40,7 млн евро в ходе сделки было инвестировавно обратно в концерн. Общая прибыль от сделки составила 292,5 млн евро, значится в экономическом отчете предприятия за прошлый год.