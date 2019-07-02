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Форвард ЦСКА и сборной России может перебратьса в европейский топ-клуб

Фёдор Чалов

ФОТО: vladimir astapkovich / Sputnik

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить команду в текущее трансферное окно.

По информации championat.com, в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» заинтересованы «Лацио» и «Валенсия». Трансфер россиянина оценивается в € 20 млн.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейского» клуба он выступает с 2017 года. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На счету футболиста 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.

В составе сборной России Чалов сыграл 2 матча. В отборочном турнире чемпионата Европы—2020 он появлялся на поле в матчах с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0).

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