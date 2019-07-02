В Таллинне произошел акт вандализма: очевидцев просят обращаться в полицию

«К сожалению, мы получили сообщение о том, что стенд около цветочного магазина Kannike подвергся вандализму. Мы обратились к нашему партнеру и в ближайшее время стенд будет очищен», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Старейшина просит всех, кто знает что-либо о совершивших акт вандализма, обратиться в управу района Кесклинн или в полицию. «Мы призываем жителей Таллинна обращать внимания на акты вандализма и сообщать о них, так как только в чистом и ухоженном городском пространстве мы можем создать лучшую жизненную среду для всех».

Таллиннская Введенская церковь подворья Пюхтицкого Успенского монастыря с 1902 по 1960 год находилась на углу нынешних улиц Гонсиори и Реймани. В 1900 году на территории подворья был заложен двухэтажный каменный храм, который был построен два года спустя. Проект здания был выполнен архитектором Николаем Никоновым. В годы Второй мировой войны комплекс подворья пострадал дважды – в 1941 и 1944 годах, но церковь была отреставрирована. Церковь пала жертвой масштабной кампании СССР по борьбе с религией. В 1960 году она была снесена под предлогом расширения улиц.