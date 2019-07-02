Вопрос читательницы: «Можно ли развестись с иностранцем, не выезжая из Эстонии?»

«Я - гражданка Эстонии, мой муж находится в Ирландии. Брак мы тоже заключали в Ирландии, хотя муж является гражданином Индии. Как оказалось, он завел семью на стороне и у них уже есть маленький ребенок. Хотелось бы с ним развестись. Он не хочет приезжать и вообще отказывается от развода. Ему это просто не выгодно. У меня нет возможности приехать в Ирландию и заниматься разводом там. Можно ли оформить развод в Эстонии, если муж никак не хочет разводиться? Есть ли закон, который может развести нас в связи с изменой мужа?»