Вт, 2.07.2019
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  • Вопрос читательницы: «Можно ли развестись с иностранцем, не выезжая из Эстонии?»

Вопрос читательницы: «Можно ли развестись с иностранцем, не выезжая из Эстонии?»

Развод. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix.

«Я - гражданка Эстонии, мой муж находится в Ирландии. Брак мы тоже заключали в Ирландии, хотя муж является гражданином Индии. Как оказалось,  он завел семью на стороне и у них уже есть маленький ребенок. Хотелось бы с ним развестись. Он не хочет приезжать и вообще отказывается от развода. Ему это просто не выгодно. У меня нет возможности приехать в Ирландию и заниматься разводом там. Можно ли оформить развод в Эстонии, если муж никак не хочет разводиться? Есть ли закон, который может развести нас в связи с изменой мужа?»

С таким вопросом в редакцию Rus.Postimees обратилась читательница, пожелавшая сохранить анонимность. Понятно, что сам факт измены не может быть юридическим основанием для заочного развода, но можно ли вообще расторгнуть брак с иностранцем, не выезжая из Эстонии?

Ответ нам дал собственник юридического бюро Invictus Юри Асари:

«В Эстонии вопросы брака относятся к сфере гражданского права, где рассматриваются иски, предметом которых являются расторжение брака, признание брака недействительным, установление наличия или отсутствия брака, раздел совместного имущества или иные требования, вытекающие из имущественных отношений супругов и так же вытекающее из супружеских отношений иное требование к другой стороне между супругами (ст 102 ГрПК).

Эстонский суд может рассматривать брачное дело, если

  1. хотя бы один из супругов является гражданином Эстонской Республики или являлся им во время заключения брака;
  2. местожительство обоих супругов находится в Эстонии;
  3. местожительство одного из супругов находится в Эстонии, кроме случая, когда выносящееся решение явно не будет признано ни одним из государств, гражданами которых являются супруги.

В рассматриваемом эстонским судом деле о расторжении брака иск предъявляется по совместному месту жительства супругов, а при его отсутствии - по месту жительства ответчика. Если местом жительства ответчика не является Эстония, то иск предъявляется по месту жительства общего несовершеннолетнего ребенка сторон, а в случае отсутствия общего несовершеннолетнего ребенка - по месту жительства истца.

Из вышесказанного следует, что для расторжения брака, заключенного в  Ирландии можно обратиться в эстонский суд, если читательница является гражданкой Эстонии, она не проживает вместе с супругом, местом жительства супруга не является Эстония, и у нее нет от брака несовершеннолетних детей. При обращении в суд надо назвать место жительства супруга, его контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) и предъявить свидетельство о браке».

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