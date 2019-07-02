Вопрос читательницы: «Можно ли развестись с иностранцем, не выезжая из Эстонии?»

«Я - гражданка Эстонии, мой муж находится в Ирландии. Брак мы тоже заключали в Ирландии, хотя муж является гражданином Индии. Как оказалось, он завел семью на стороне и у них уже есть маленький ребенок. Хотелось бы с ним развестись. Он не хочет приезжать и вообще отказывается от развода. Ему это просто не выгодно. У меня нет возможности приехать в Ирландию и заниматься разводом там. Можно ли оформить развод в Эстонии, если муж никак не хочет разводиться? Есть ли закон, который может развести нас в связи с изменой мужа?»
С таким вопросом в редакцию Rus.Postimees обратилась читательница, пожелавшая сохранить анонимность. Понятно, что сам факт измены не может быть юридическим основанием для заочного развода, но можно ли вообще расторгнуть брак с иностранцем, не выезжая из Эстонии?
Ответ нам дал собственник юридического бюро Invictus Юри Асари:
«В Эстонии вопросы брака относятся к сфере гражданского права, где рассматриваются иски, предметом которых являются расторжение брака, признание брака недействительным, установление наличия или отсутствия брака, раздел совместного имущества или иные требования, вытекающие из имущественных отношений супругов и так же вытекающее из супружеских отношений иное требование к другой стороне между супругами (ст 102 ГрПК).
Эстонский суд может рассматривать брачное дело, если
- хотя бы один из супругов является гражданином Эстонской Республики или являлся им во время заключения брака;
- местожительство обоих супругов находится в Эстонии;
- местожительство одного из супругов находится в Эстонии, кроме случая, когда выносящееся решение явно не будет признано ни одним из государств, гражданами которых являются супруги.
В рассматриваемом эстонским судом деле о расторжении брака иск предъявляется по совместному месту жительства супругов, а при его отсутствии - по месту жительства ответчика. Если местом жительства ответчика не является Эстония, то иск предъявляется по месту жительства общего несовершеннолетнего ребенка сторон, а в случае отсутствия общего несовершеннолетнего ребенка - по месту жительства истца.
Из вышесказанного следует, что для расторжения брака, заключенного в Ирландии можно обратиться в эстонский суд, если читательница является гражданкой Эстонии, она не проживает вместе с супругом, местом жительства супруга не является Эстония, и у нее нет от брака несовершеннолетних детей. При обращении в суд надо назвать место жительства супруга, его контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) и предъявить свидетельство о браке».