Галерея: волшебные превращения захламленного балкона

Часто балкон пустует или используется как кладовка для ненужных вещей. В маленьких квартирах можно перестроить балкон и сделать его, например, продолжением жилой комнаты. «Поскольку в данной квартире была только одна комната, было логично сделать из балкона дополнительную комнату, где мама могла бы пить кофе, папа хранить инструменты, а малыш играть», - рассказывает дизайнер по интерьеру IKEA Байба Фрейя.

Безопасное место для всей семьи

По словам дизайнера IKEA, самым сложным в перестройке балкона было найти место и для инструментов хозяина, и для отдыха и игр. «Лучшим решением было повесить на стену закрытые полки для всех вещей, которые не должны быть на виду, но которые можно достать в любую минуту. Мы использовали шкафы UNDVIKA, у них на дверцах специальные замки с защитой, и они безопасны для детей», - говорит Фрейя. Все полки прикрепили к стенам балкона или его перилам.

Так как все вещи были компактно разложены по полкам, на балконе осталось место для создания уголка отдыха. Дизайнер IKEA решила, что лучше всего для этого балкона подойдет стиль кафе с маленьким столиком и двумя стульями. Также были добавлены полки повыше - для хранения посуды - и ниже, для игрушек, чтобы ребенок мог сам доставать их. Под перила балкона были прикреплены крючки, на которые можно повесить сушилку для белья.

Мягкие тона и традиционный стиль