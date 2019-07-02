Осторожно, хитрая мошенническая схема! Житель Эстонии лишился более двух тысяч евро

Вчера полиции сообщили еще об одном случае инвестиционного мошенничества. 26 июня 38-летнему жителю Тамсалу позвонил русскоязычный "брокер" с номера с латвийским кодом и предложил возможность заработать на инвестициях. Мужчину попросили сообщить свои личные данные и загрузить в свой компьютер программу AnyDesk, про помощи которой мошенники получают контроль над компьютером жертвы. В итоге мужчина лишился 2250 евро, сообщила веб-констебль в Facebook.

Полиция просит рассказать об этой схеме мошенничества своим родственникам, друзьям и знакомым. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя загружать в свой компьютер программы AnyDesk или TeamViewer и сообщать свои личные данные, ПИН-коды ID-карты и прочие реквизиты, при помощи которых можно совершать сделки от вашего имени. Помните, согласиться на такие "инвестиции" – то же, что выкинуть свои деньги в мусорный ящик.