Ужас! BMW чуть не стал виновником трагедии на шоссе Таллинн-Нарва
Кадры со своего видеорегистратора нам прислал читатель, который был свидетелем серьезного нарушения ПДД и чуть не стал жертвой лишенного разума водителя автомобиля BMW.
В ролике видно, как BMW совершает тройной обгон, несясь в лоб встречному автомобилю. Чудом удается избежать столкновения: на двухполосном участке шоссе встречным пришлось подвинуться и пустить бешеного третьего.
Никогда так не делайте! Это видео, на котором можно различить регистрационный номер нарушителя, мы переслали в полицию.