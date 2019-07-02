Вт, 2.07.2019
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  • Ужас! BMW чуть не стал виновником трагедии на шоссе Таллинн-Нарва

Ужас! BMW чуть не стал виновником трагедии на шоссе Таллинн-Нарва
Смотрите видео!

Кадры со своего видеорегистратора нам прислал читатель, который был свидетелем серьезного нарушения ПДД и чуть не стал жертвой лишенного разума водителя автомобиля BMW.

В ролике видно, как BMW совершает тройной обгон, несясь в лоб встречному автомобилю. Чудом удается избежать столкновения: на двухполосном участке шоссе встречным пришлось подвинуться и пустить бешеного третьего.

Никогда так не делайте! Это видео, на котором можно различить регистрационный номер нарушителя, мы переслали в полицию.

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