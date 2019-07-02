Фото: классический реновированный хутор в Ляэне-Вирумаа ждет нового заботливого хозяина

В деревне Ридакюла в Ляэне-Вирумаа продается хорошо сохранившийся живописный хутор, рассказывает портал Kodustiil.
Это - реновированный дом типа жилой риги, где под одной крышей находятся бревенчатая жилая часть, а также сложенный из природного камня амбар и другие хозяйственные помещения. Другую такую ухоженную и отремонтированную жилую ригу трудно найти в Эстонии. В доме можно жить круглый год.
Дом продается со всей мебелью, бытовой техникой и предметами декора, которые вы видите на фотографиях. Также в цене газонокосилка, моторная пила, другие инструменты. В доме есть вода и электробойлер для ее подогрева.
Электропроводка заменена, имеется промышленное напряжение. Есть подвал и колодец. Подвал сухой и состоит из двух помещений. Вода из колодца и поступает в дом.
Площадь жилой риги - 270,7 м2, из них - 102,2 м2 жилая площадь: гостиная занимает 23,5 м2, две спальни - 16 м2 и 18,1 м2, кухня-столовая - 26,8 м2, ванная - 6,4 м2.
Действует разрешение на эксплуатацию. Здание, подвал и колодец занесены в строительный регистр.
Больше информации на странице портала KV.EE.